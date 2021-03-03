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案件分拆有先例 香港大律師：免「折磨」被告

香港新聞組／香港3日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

47名民主派遭「馬拉松式」審訊，曾任暫委裁判官的大律師郭憬憲表示，以往控方會將涉案者眾多的案件分拆處理，安排不同日子、法院審訊，完全可避免「折磨」被告。

明報報導，被問及47名被告為何不分開法庭審訊、未完成調查便落案起訴？律政司及警方稱，由於案件已進入司法程序，不宜作評論。司法機構則表示，由於所有被告於同一宗案件被起訴，按程序必須由同一名裁判官審理；刑事案件聆訊時間長短受多方因素影響，包括性質、被告人數和複雜程度等；有關審訊轉播安排，由於是在法庭得知新案件後短時間內作出，承認或有所不足，已作出多次技術調整。

據報導，曾任暫委裁判官的大律師郭憬憲表示，律政司曾處理涉及百多人的三合會案件，當時為免造成延誤，控方會將眾被告的案件分拆處理，甚至容許被告先擔保，再安排不同日子和裁判法院審訊。他認為，裁判法院仍有其他裁判官為國安法的指定法官，法庭大可下令將案件分拆處理。

報導稱，港大法律學院公法講座教授陳文敏批評，如此冗長的審訊對控辯雙方都不公平，違反了公平審訊原則，認為這情况部分歸因於國安法案件只能由特委法官處理，這凸顯特委法官制度的荒謬之處。對於控方前日申請押後案件以待警方調查，他批評是另一「荒謬」，認為若沒有充足證據便落案起訴，而目的若只為令各被告不能保釋，便可能屬於濫用權力，會讓香港法律制度淪為國際笑柄。他質疑這次提堂已如此，他日正審時如何處理大量被告。他認為案件可由多名法官協助處理，又質疑需否同一時間落案檢控多人。

報導說，大律師公會前主席戴啟思認為，上述安排對各方造成不必要的負擔和壓力，認為法庭可以分批處理保釋聆訊。他亦質疑為何警方要求被告提早在2月28日報到（原本是4月8日），但控方在聆訊中卻申請押後案件。他稱一般而言，落案起訴代表控方已準備好審訊。

報導指出，資深大律師湯家驊認為上述程序沒有造成不公，由同一法官處理保釋聆訊可避免判決矛盾，而檢控亦需盡快處理，以免讓被告聞風而逃。

香港 馬拉松

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