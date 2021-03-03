3天沒洗澡、隔12小時放飯 港律師批沒人情味

香港示意圖。圖／shutterstock

這次提堂歷逾18個小時聆訊仍未完畢，被告楊雪盈昨凌晨一度在庭上暈倒，而被告林景楠昨晚亦因呼吸困難送院，共有六名被告先後留院診治。有辯方律師透露昨上庭前只睡四小時，批評法庭欠缺人情味。

明報報導，灣仔區議會主席楊雪盈昨凌晨2時在庭上暈倒，其臉書 發帖稱，前天相隔約12小時後始獲安排用膳，因體力不支暈倒，昨日血壓 偏低、會流冷汗及暈眩耳鳴；由於她無法進食，所以只能「吊鹽水」。她留院一段時間後，昨午回到法庭，而至晚上9時，其臉書發帖稱她昨晚需繼續留院。

報導稱，社民連黃浩銘稱，梁國雄昨凌晨2時因胸口鬱悶，由救護車送院。黃說梁患有冠心病，長期坐在法庭內十分侷促，加上睡眠不足，心理負荷很大。此外，聆訊昨晚踏入尾聲時，被告馮達浚及伍健偉一度靠牆睡覺，總裁判官蘇惠德建議被告先行離席，不少人隨即站起，面露疲憊。

據報導，一名事務律師表示，本案的案件管理極差，昨凌晨有被告暈倒才休庭，「何必搞到咁難睇，咁無人情味？」該律師透露，他昨早僅睡了4小時就再上庭。

另據香港 01報導，連日漫長聆訊對被告帶來的不便並不止此，被告之一的大律師劉偉聰透露他被扣押後，已3日無沖涼無換衫，亦有被告指家屬未能把要更換的衣物帶給他們。其中李嘉達的律師更提議，可否先讓部份被告短暫保釋，以便更衣，蘇官即說提意有創意，但不可行，又指更衣問題，懲教署應有相應程序，法庭不宜作出指示。