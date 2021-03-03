香港47泛民申請保釋 審訊罕見跨3天 6被告不適送院

前香港眾志祕書長黃之鋒（後三起）、民主黨前主席胡志偉和人民力量副主席譚得志，2日在警員戒護下步出監獄前往法院應訊。（路透）

香港 47名民主派人士參加立法會初選而被控以「串謀顛覆國家政權罪」的案件，在馬拉松 庭訊兩天後，僅聽取39名被告的保釋申請陳詞，香港國安法指定法官、總裁判官蘇惠德昨晚決定審訊至10時休庭，3日繼續審訊，處理餘下8個保釋申請。本案庭訊連跨三天，相當罕見。

由於此案被控人數眾多，1日馬拉松式聆訊至2日凌晨，休庭後昨天繼續，至昨晚10時休庭仍未處理完，被告、律師、法官的身體和精神都超負荷。兩天來，有六名被告庭上身體不適送院，其中「阿布泰國生活百貨（AbouThai）」創辦人林景楠連續兩晚需送院治理。庭外支持者通宵留守支持，最多時逾千人。

香港民主派55人參與去年7月的立法會初選，今年1月被以港區國安法 拘捕，其中47人被控以「串謀顛覆國家政權罪」，3月1日在西九龍裁判法院開庭審理。港府律政司除提出各人的罪名，還申請把案件押後3個月至5月31日，說警方需要時間繼續調查，又反對47人保釋。而辯方律師反對押後3個月，指其圖未審先囚，質疑控方濫用權力和程序。

法庭由1日午後開始聽取各辯方律師提出的保釋申請，聆訊持續至2日凌晨近3時。總裁判官蘇惠德表示，基於有被告體力不支，宣布押後案件至2日上午11時半處理。部分律師代表申請缺席部分聆訊，法官表明會等候所有被告完成陳詞方作決定。