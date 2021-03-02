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香港新增14確診 名潮食館群組擴大 疑空氣播毒

香港新聞組／香港2日電
尖沙咀K11 MUSEA「名潮食館」感染群組持續擴散，至今累計48人確診。（中新社）
尖沙咀K11 MUSEA「名潮食館」感染群組持續擴散，至今累計48人確診。（中新社）

香港尖沙咀K11 MUSEA「名潮食館」感染群組持續擴散，至今累計48人確診，商場閉館時間將延長3天至5日。港府專家顧問視察後發現，食肆的鮮風量僅達牌照要求的三分一，或令空氣滯留，引致短距離空氣播毒；亦可能是茶水間交叉感染。港府宣布，社交距離措施4日起再延長14天至3月17日，並要求食肆增設「執枱專員」專職收拾餐枱餐具或實施替代方案。

大公報報導，名潮食館至今已有48人確診，包括22名食客、9名員工、17名密切接觸者；K11 MUSEA另有三個商戶有職員或食客確診，病發期間都有於商場逗留。衞生署副署長林文健指出，名潮群組內有30%個案無病徵，且仍有15名去過名潮食館的食客未找到，情況令人擔憂。

港府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇昨日聯同多名港府人員到K11視察。他指出，名潮食館共有兩層，包括一樓及地下，特點是所有染疫食客全部屬地下，經討論後相信兩種原因引致爆發：其一是輸送空氣的喉管狹窄，鮮風輸送量僅達正常的三分之一，故空氣流動非常差，令病毒在短距離內經空氣傳播，帶病毒的空氣亦未能抽走，導致感染風險增加；其二是茶水間播毒，因地下層茶水間是將所有餐具放置在同一地方，沒有分開乾淨及已使用，當器具員工手部受感染，則會令使用茶水間人員與食客交叉感染。

袁國勇續指，目前仍未解釋到另外三個店舖出現確診案例的原因，會在水流走過的地方取拭子樣本，分析K11 MUSEA所有個案的病毒基因，應在兩天內有結果。他估計染疫員工或在中午時有光顧同一食肆，但認為K11 MUSEA是安全的，因視察後認為通風地方沒問題，而每個商戶通風系統都是分開的，廁所抽風亦做得很好，問題是「名潮食館」內的通風。

香港1日新增14宗確診個案，11宗屬本土感染，其中5宗源頭不明，包括Canon相機維修員、演藝學院兼職教師、中九龍幹線啟德西地盤保安員等，其中中九龍幹線保安員發病7天仍上班。

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