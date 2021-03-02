布林肯籲：立即釋放香港47民主派人士 北京回嗆：停止干涉

關注案件，歐盟、英、美、德、法、荷、加、澳洲等國分別各有代表到場等候入法院旁聽。（美聯社）

香港 警方今年初拘捕逾50名民主派異議人士，2月28日依港區國安法「顛覆國家政權」罪名起訴其中47人。美國 國務卿布林肯 呼籲立即釋放他們。

布林肯推文表示：「我們譴責針對香港泛民主派候選人的拘留和起訴作為，並呼籲立即釋放他們。」他說：「政治參與及言論自由不該是犯罪行為，美國與香港人民同在。」

台灣陸委會也呼籲中共，停止傷害香港，將民主自由權利還給港人，才是讓香港長治久安的根本之道。

針對布林肯的說法，中國大陸外交部發言人汪文斌昨表示，香港員警依法拘捕並起訴涉嫌違反港區國安法的顛覆國家政權罪的犯罪嫌疑人，是正當的執法行動，並敦促美方停止以任何方式干涉香港事務。

•美歐等多國外交官聽審

明報報導，歐盟、加拿大、美國、英國、荷蘭、德國、瑞典及澳洲的外交官和領事館職員昨到法庭排隊聽審。英國駐港總領事館領事（政治及傳訊）韋俊輝說，案件再次證明港區國安法被用來消除異見，儘管當局指國安法只針對一小撮人，但47名民主派被檢控證明說法不實，英方對此表示深切關注；他重申對香港司法系統非常有信心。

據報導，歐盟駐香港辦事處副辦事處主任韋理斯（Charles Whiteley）昨也到場排隊，形容被捕者是知名民主派，他強調歐盟密切關注事態發展，以及香港對自由的保障。