香港大搜捕開庭 檢喊延押3個月 數百人排隊旁聽

香港民主派47人涉「串謀顛覆國家政權罪」，1日首次開庭，現場聚集許多民眾要求放人。（路透）

香港 大搜捕中47名民主派人士，被香港警方控以「串謀顛覆國家政權罪」，1日在西九龍裁判法院開庭審理。數百名市民一早到法院外排隊輪候入內旁聽，有支持者在法院外拉起黑色大橫幅，上面用中英文寫著「釋放政治犯」，也有支持者高叫「光復香港，時代革命」口號；下午在場者舉起「51」手勢並高呼「香港加油」、「沒有暴徒，只有暴政」等口號，警方舉紫旗警告，氣氛一度緊張。

香港55名組織或參加去年7月立法會初選的人士，今年1月被國安處出動千警全港大搜捕，其中47人被控以「串謀顛覆國家政權罪」，2月28日被警方通宵扣押，3月1日除東區區議員徐子見因留醫未能出庭由代表律師提出保釋申請，其餘各人均被提訊。

控方在庭上讀出控罪，指47人進行或參與一項謀畫，旨在濫用當選立法會議員並取得大多數控制權後，對港府提出的財政預算或公共開支，無差別拒絕通過，迫使特首解散立法會及辭職。

代表控方的副刑事檢控專員楊美琪隨即申請將案押後到5月31日再審，期間有待警方破解流動裝置、調查資金流向等，並反對各被告保釋。

多名被告的代表律師反對控方的申請，其中大律師公會主席、資深大律師夏博義說，控方申請押後的時間過長，並不合理，部分被告年事已高，不適宜長時間被羈押。其中四名被告的代表、資深大律師潘熙說，控方要求將案押後三個月是濫用權力及程序，不可接受。

民陣召集人陳皓桓認為，此次檢控屬於政治打壓，令所有爭取民主自由的人士噤聲，令所有民主派人士不敢再參政。民主黨主席羅建熙相信，當局的檢控不會是最後一次，期望港人能在困境中堅守信念。

歐盟 、英、美、德、法、荷、加、澳洲等國分別各有代表到場等候入法院旁聽。歐盟駐港辦事處副主任韋理斯表示，到場是希望表達歐盟持續關注這一事件。

同時轟動香港的，還有報章刊出港澳辦主任夏寶龍上周出席「全國港澳研究會」研討會時，指壹傳媒創辦人黎智英、港大法律學系前副教授戴耀廷、前香港眾志祕書長黃之鋒，為「反中亂港分子當中的極端惡劣者」，不能允許他們染指香港特區的任何公權力，亦要對他們依法給予嚴懲。

•「愛國者治港」包括教育 、傳媒

香港新聞組／香港2日電

香港「紫荊」雜誌3月號獨家授權發布夏寶龍近萬字的致詞稿中指出，「愛國者治港」原則還沒有得到全面落實，「無論是在特別行政區的行政、立法、司法等政權機關，還是在區議會等非政權組織，以及教育、傳媒等領域，尚未真正形成穩固的『愛國者治港』局面。」他強調，在「愛國者治港」這大是大非問題上正本清源是當務之急，落到實處是共同責任。

香港01報導，夏寶龍並批評立法會「反中亂港議員」惡意拉布，令內會停擺，使特區立法機關實際上陷於癱瘓，又斥責有「反中亂港份子」竟公然宣揚「真攬炒十步曲」，提出奪取立法會過半席位、行政長官選委會過半席位、進而選出他們推出的人當特首的奪權路線圖。