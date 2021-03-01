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放風向？ 香港立會前主席范徐麗泰倡撤5超級議席

香港新聞組／香港1日電
全國人大前常委范徐麗泰表示，應取消特首選委會117席區議會代表、立法會5個「超級區議會」議席，參選立法會亦要得到若干名選委的提名，保障當選者都是愛國愛港人士。（中新社資料照片）
全國人大前常委范徐麗泰表示，應取消特首選委會117席區議會代表、立法會5個「超級區議會」議席，參選立法會亦要得到若干名選委的提名，保障當選者都是愛國愛港人士。（中新社資料照片）

國務院港澳辦主任夏寶龍昨在深圳主持座談會，與會的全國人大前常委、香港立法會前主席范徐麗泰會上指出，應取消特首選委會117席由區議會議員產生的選委議席，改由全國政協港區委員擔任當然代表，並取消立法會內五個「超級議席」。如果范太「建議」成真，民主派在立法會的影響力勢必大減。

香港電台報導，中央有關部門在深圳舉辦為期兩天的座談會，聽取香港社會各界代表人士對完善香港特區選舉制度等意見。也是全國政協副主席的夏寶龍強調，一定要由愛國者治港，一國兩制現在不變、以後也不會變。

范徐麗泰認為，現時立法會的比例代表制，只有5個選區，令選區太大，部分未能取得10%選票的參選人，也可以成為立法會議員，以致認受性不足，建議應將立法會的選區最少畫分為10區，又說雙議席單票制的建議，是可行的方法。

•取消117區議員選委　建制料塵埃落定

 另據「香港01」報導，有資深建制派人士稱，范太如此「進取」的建議，顯然不是個人意見，而是代表中央立場，更形容她的「接受傳媒採訪」是經過精心鋪排，有向香港社會「放氣球」的味道。

報導稱，取消區議員互選的117席選委幾近塵埃落定。這意味主導區議會的民主派即使成功捱得過宣誓1關，也難以實現當初訂下在選委會「500+」的目標。不過，地區直選應否由比例代表制，改為雙議席單票制甚或其他「玩法」，消息指，北京未終極拍板。甚至有一種說法，指地區直選的改變牽動太大，涉及重新劃區、投票設計、宣傳推廣等，由3月至9月（立法會選舉原定日期），僅6個月時間，未必可趕及，故北京或先搞定選委會，待明年選出新1屆特首後，才在明年秋季進行立法會換屆選舉。

香港立法會會議廳。（中新社資料照片）
香港立法會會議廳。（中新社資料照片）

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