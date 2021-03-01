港民主派47人被訴 民陣號召「企滿法院」 歐盟駐港辦促放人

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港 47名民主派因「35+初選」昨被起訴「串謀顛覆國家政權罪」，今到法院提堂。歐盟 駐港澳辦事處表示「深切關注」，促請港府立即放人；英國 外相拉布推特指香港起訴47人「令人深感不安」；民陣則緊急呼籲港人今晨法院聽審，「企（站）滿西九龍裁判法院，聲援被捕被控的手足」。

明報報導，歐盟駐港澳辦事處昨於臉書發文，稱民主派的控罪反映香港容不下合法的政治多元化。歐盟促請香港及北京當局遵守「基本法」及「公民權利和政治權利國際公約」對自由與法治的承諾。歐盟呼籲立即釋放被捕民主派，並稱將繼續密切關注事態發展。

香港01報導，英國外交大臣拉布昨在推特推文，稱對於他們在港區國安法項下被控串謀顛覆國家政權罪深感不安。拉布推文稱：「以港區國安法控告47名香港政界人士及社運人士的決定令人深感不安。這展示出國安法最了無修飾的條款被用於消除異己多於恢復秩序──與中國政府所承諾的是相反。」

•國際媒體顯著篇幅報導

台灣陸委會稱香港民主派初選，初心是愛香港，認為初選過去能做，但現在卻被解讀為顛覆政權，相信各界都難以接受。而包括英國廣播公司（BBC）、美國「紐約時報」、日本放送協會（NHK）等外國媒體，周日均以顯著篇幅報導事件。

明報報導，民陣昨呼籲港人今早到法院排隊旁聽，召集人陳皓桓批評政權不論傳統泛民或本土派等政治光譜，誓要打壓所有異見者，批評檢控不合理，他強調民主派初選、否決「財政預算案」均符合基本法。陳皓桓呼籲市民前來法院聲援，被問會否憂慮因而被控「煽惑他人明知而參與未經批准集結罪」，陳稱旁聽是市民權利，不認為會違法，「呼籲港人排隊聽審，如果這樣都犯法，我不介意多中一條罪」。

報導稱，司法機構昨作出特別的公眾旁聽安排，將安排3個法庭的延伸部分轉播案件，並提供共66個記者席和95個公眾席。

文匯報報導，涉去年所謂「35+初選」被捕的55名民主派人士中，有8人續保釋，須5月4月再到警署報到。據悉警方目前只是未有足夠證據作出檢控，不排除一旦掌握足夠證據，隨時會再檢控。明報報導，多名獲釋者呼籲繼續支持被控的民主派，當中有人稱不知國安法「紅線」，難評獲「放生」原因。