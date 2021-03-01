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加州新冠確診、死亡數再下滑 9月以來新低

客人填假資料 香港名潮食館群組蔓延診所

香港新聞組／香港1日電
香港尖沙咀K11 MUSEA商場及名潮食館爆發疫情，商場已關門並安排承辦商為員工及食肆租戶接受檢測。圖為K11 MUSEA商場。（中新社）
香港尖沙咀K11 MUSEA商場及名潮食館爆發疫情，商場已關門並安排承辦商為員工及食肆租戶接受檢測。圖為K11 MUSEA商場。（中新社）

香港尖沙咀K11 MUSEA商場感染人數不斷增加，傳播鏈更蔓延到不同社區。食客二代傳播波及多個場所，當中3名食客求醫的私家診所有護士確診；另涉明德醫院宿舍、律師樓及醫管局總部資訊科技部門。同商場的卡地亞和餐廳Lilium by Gitone，分別有員工和顧客染疫，衛生防護中心稱名潮群組滲入社區。

•10多食客失聯恐播疫

大公報報導，K11 MUSEA商場內爆疫的「名潮食館」，21名食客已確診，並已出現第二代傳播，但仍有10多名食客失聯，隨時形成新的社區傳播鏈，當中有人無用「安心出行」應用程式，在入場「紙仔」填寫錯誤資料，衛生防護中心無法追蹤檢測

香港昨日新增22宗新冠肺炎確診，17宗本土個案中，13宗與K11 MUSEA有關。其中10宗是「名潮食館」群組，包括2名食客、7名食客的密切接觸者、1名員工的密切接觸者，群組累計44宗確診。其中一名食客的密切接觸者，在金鐘力寶中心1座15樓的夏禮文律師行工作，該工作場所需強制檢測。

「名潮食館」的確診食客中，三人先後在2月22日及2月24日下午，到大角咀大同新邨大衛樓地下的黃頌仁醫務所求醫，該診所的一名女助護確診。她主要負責登記及配藥，居住屯門友愛邨愛智樓，傳染期內入住大角咀珀麗酒店，兩處亦需要強檢。

除了爆疫的「名潮食館」，五樓餐廳「Lilium by Gitone」也有食客確診，她是建造業議會53歲女職員，曾到該餐廳吃下午茶。而前日初步確診的「Cartier」員工昨日確診，同層的曲奇餅店「Twinkie Cookies」有一名女員工出現病徵。

衛生防護中心首席醫生歐家榮表示，名潮食館群組出現第二代傳播，至今已有100人送檢疫。他預料K11 Musea群組仍會擴大，場所有爆發，一定有環境污染。新增的19個強檢處所中，10個地方患者或相關人士曾到該處。歐家榮表示，「名潮食館」仍有10多名食客失聯，因填報未能聯繫的資料，導致中心未能追蹤該人士，呼籲19日或之後到過涉事場所的市民，盡快接受檢測。

香港尖沙咀K11 MUSEA商場及名潮食館爆發疫情，商場已關門並安排承辦商為員工...
香港尖沙咀K11 MUSEA商場及名潮食館爆發疫情，商場已關門並安排承辦商為員工及食肆租戶接受檢測。（中新社）

檢測 香港 新冠肺炎

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