港國安法陰影籠罩 華人民主書院撤離香港

香港示意圖。圖／shutterstock

路透報導，港區國安法 實施後，至少兩個民主倡議團體基於安全理由撤離香港 。據了解，中國大陸民運人士王丹等人所創辦的華人 民主書院，先前已取消在香港的註冊登記。

公開資料說明，華人民主書院在香港、台北分別設有辦事處。

據了解，為因應港區國安法實施後所帶來的威脅，華人民主書院先前已取消香港辦事處的註冊登記，但相關措施不會影響台灣辦事處，華人民主書院仍會持續推動中國民主化。

此外，路透也引述消息稱，華人民主書院撤離香港的另一個原因是接受美國國家民主基金會（National Endowment for Democracy, NED ）的大筆資金。

據報導，王丹沒有對此多作回應，但指出港府現在可禁止與美國國家民主基金會有聯繫的機構運作，並指如今NGO在香港開設的銀行帳戶隨時都會被凍結，認為香港已不再適合NGO營運。

據報導，除華人民主書院外，與德國自由民主黨（FDP）有密切關係的智庫「腓特烈瑙曼自由基金會」（Friedrich Naumann Foundation for Freedom）在港經營的「全球創新中心」（Global Innovation Hub）也在去年9月撤離香港。

報導指，中心負責人憂心在港區國安法下，會被當局視為外國間諜，加上港區國安法也削弱了以往保護職員工作機密的「防火牆」機制，認為遷往台灣是該中心最好的選擇。