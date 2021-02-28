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吳孟達拚命拍片 月付13萬美元養3個家

香港新聞組／香港28日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

吳孟達在走紅之前，已娶了首任妻子麥莉莉，生了一對雙胞胎女兒，十多年後由於他拍戲結識同為藝人的盧少慈，麥莉莉不甘心第三者介入而提離婚。他和盧少慈也生了個女兒，但情緣比上一段更短。

之後吳孟達在新加坡拍「花田喜事」時，和馬來西亞美女侯珊燕結緣，兩人生了一女一子，由於侯珊燕和孩子們定居在新山，吳孟達則香港、馬來西亞兩邊跑，有空就到馬來西亞與妻兒團聚。

由於吳孟達每月都要給三個家庭安家費，有傳他每月開銷近百萬港元（約12.9萬美元），必須不停拍片來支付，身體也漸吃不消。

文匯報報導，吳孟達縱橫影視圈逾45年，從電視圈轉戰大銀幕。達哥戲路廣闊，但當男主角機會不算多，曾經四次獲提名香港電影金像獎及二次獲提名金馬獎，俱是角逐最佳男配角，最終憑著在「天若有情」的演出獲得金像獎最佳男配角獎。

1973年，達哥投考TVB藝員訓練班，與周潤發、已故名導林嶺東、盧海鵬等人是TVB第三期訓練班的同期同學。他在班中成績優異，以第五名的優異成績畢業後，便與公司簽下合約，與盧海鵬同被視為具喜劇潛質的未來之星。

1975年，達哥開始在無線電視參與演出，參演無數但幾乎都是配角。他最早的演出乃「民間傳奇」系列；直至1979年憑著演出「楚留香傳奇」的「胡鐵花」一角，才開始受到注目。

1985年，達哥獲派演出「新紮師兄」，與梁朝偉合作。其後不少監製用他，令他劇約不斷。1990年，達哥開始活躍於電影界，該年憑周星馳主演的「賭聖」，獲得香港電影金像獎最佳男配角的提名。次年他憑著在「天若有情」的演出終獲得金像獎最佳男配角獎，這亦是達哥從影以來唯一一個演技獎項。

吳孟達 提名 電影

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