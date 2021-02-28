70歲「金牌綠葉」吳孟達肝癌病逝 周星馳無法接受

香港「金牌綠葉」、資深男星吳孟達 27日下午因肝癌急遽惡化，於沙田仁安醫院安詳離世，享年70歲。他的家人、親友皆獲醫院通知來見他最後一面。他的好友田啟文透露會組織治喪委員會、舉辦追思會。他生前銀幕上最佳拍檔周星馳 則表示雖有心理準備，但仍無法接受。

吳孟達在廈門出生，7歲時和父母移居香港，23歲考進TVB電視藝員訓練班，和周潤發、已故名導林嶺東是同學，結訓之後因為和鄭少秋合作的港劇「楚留香」演出「胡鐵花」一角嶄露頭角，在台灣 開出收視大紅盤，他也被請到台灣作秀、拍戲，與台灣演藝圈結下不解之緣。然而他在台灣樂不思蜀，不回港向TVB報到，讓老東家決定冷凍他，度過幾年低潮，之後又與周星馳合作一連串賣座喜劇，再創事業高峰，還獲香港電影金像獎最佳男配角。

吳孟達過去兩段失敗的感情，仍負責任地扛下子女的生活費，外傳他每月給三個家庭安家費的開銷近百萬港元（約12.9萬美元），必須不停拍片來支付，身體也漸吃不消。今年春節期間他在王寶強影片「少林寺之得寶傳奇」助陣，拍宣傳海報時突然心臟不適、痛苦摀胸畫面傳遍華人區。他曾因肝癌做過一次化療，這一次連他自己都沒預想到情況會如此嚴重，家人、親友更感措手不及。

27日下午，他的兒子、妻子、弟妹等都到醫院送他最後一程。演藝圈友人聞訊皆感不捨，周星馳這段時間一直關心他的病情，多少有點心理準備，但他病情來得快走得急，還是無法接受。劉德華也相當難過，透過所屬台灣映藝哀悼：「達哥走了，達哥在那邊無病無憂了，一路走好！」

吳孟達曾在節目中談到，當年來台期間才30出頭，被捧上天，「每天晚上都有老闆請吃飯，酒色財氣什麼都有」，他貪杯中物多年，直到57歲那年因出現喝完酒身體不適狀況，最嚴重的一次是僅沾酒就狂吐，之後竟還昏迷被送急診，之後他就決定戒酒改喝茶，無奈身體健康已亮紅燈。

吳孟達入行43年幾乎清一色做配角，他2018年接受「新京報」採訪，透露想當一次自己故事裡的主角，拍一部自傳片「吳孟達」的悲喜劇，反映他的現實生活，還打算找以前合作過的演員周星馳、劉德華、田啟文、黃一飛等人合演，現在已無法實現。