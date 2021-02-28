面臨國安法制裁 香港「民主動力」宣布解散

港民主派組織「民主動力」召集人趙家賢（左）27日晚間發表聲明，宣布民主動力即日起停止運作並解散。（取材自趙家賢臉書）

在面臨被港區國安法 起訴、入獄的壓力下，香港 民主派組織「民主動力」召集人趙家賢昨晚發表聲明，宣布即日起停止運作並解散。

香港警察 1月6日對泛民人士展開大抓捕，共有55人被捕，他們被控參與、發起及組織去年民主派「35＋」初選，並推動「攬炒十步曲」，企圖癱瘓特區政府，涉嫌違反港區國安法的「顛覆國家政權罪」。55名被捕人士包括「民主動力」的趙家賢、區議員鍾錦麟、人權律師關尚義。

綜合港媒立場新聞、香港01報導，獲得保釋候查的多名泛民人士，原定4月再赴警署報到，但包括趙家賢等人已收到國安處通知，須提前到今天分別前往不同警署報到。外界猜測他們屆時有可能被落案起訴，立刻拘捕入獄。

趙家賢昨晚在「民主動力」臉書專頁發表聲明說，因應香港情況最新發展，在新時代政局下，「民主動力」協調等的工作已完成其歷史任務，經召集人提出及執委會委員通過，即日停止運作，並宣布解散。

聲明說，未來他們一定在「基本法」、「港區國安法」及「一國兩制」框架下，透過不同方式繼續為香港社會服務，奉公守法，維護香港繁榮穩定。

「民主動力」成立於2002年，是由多名學者、專業人士及政黨成員組成的民間組織，主要擔任泛民派的選舉協調角色。