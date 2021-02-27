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香港中大學生會準內閣反國安 校方割席

香港新聞組╱香港27日電
剛當選的香港中文大學學生會幹事內閣「朔夜」26日發起聯署，反對校方以政治壓倒學生權益。（路透）
剛當選的香港中文大學學生會幹事內閣「朔夜」26日發起聯署，反對校方以政治壓倒學生權益。（路透）

香港中文大學學生會幹事內閣「朔夜」24日當選，校方25日聲明，指「朔夜」團隊先前發表的政見不代表學校立場，要求學生會團隊自行註冊為公司或獨立社團，以承擔涉及國家安全的違法言行。這是中大學生會創會51年來，校方首次「割席」，「朔夜」先是發起聯署反對，今天凌晨在社交專頁表示，正式撤回參選宣言及政綱等有關文件。

「朔夜」預定於3月1日運作。「朔夜」的參選宣言中批評中文大學「向政權低頭」，報警拘捕學生，並指「國家安全」是極權高壓統治的政治手段；並承諾與港人同行、弘揚本土文化、鞏固共同體意識，竭盡所能對抗不義政權。他們又指出，近年有多名學生領袖被捕，候選內閣12名成員已作最壞打算，包括被捕及入獄。

香港電台報導，中大25日晚發出嚴正聲明，指學生會當選內閣針對國家安全的言論可能違法，令大學聲譽受損，經勸喻及提醒後並未澄清，決定暫停為學生會代收會費，並要求學生會註冊為獨立社團或公司。

三名身兼中大校董的建制派立法會議員說支持中大校方決定。香港電台報導，「朔夜」則表示極度遺憾，發起聯署反對校方以政治壓倒學生權益，要求校方收回相關決定，截至26日傍晚6時，有將近8000名中大校友、教職員、學生聯署。

「朔夜」撤參選宣言及政綱

另據明報報導，有中大學生會前副會長表示，學生會被截斷資金及喪失法律地位，「等於成個學生會廢了武功」。「朔夜」今天凌晨發聲明，稱正式撤回參選宣言及政綱等有關文件，其facebook專頁及Instagram帳戶早前發布的帖文亦已刪除。

去年香港中文大學校園內有未經批准的遊行舉行，期間有人展示涉及港獨標語，校方隨後就...
去年香港中文大學校園內有未經批准的遊行舉行，期間有人展示涉及港獨標語，校方隨後就事件報警。圖為警方國安處人員去年11月進入校園內進行搜證。（中通社資料照片）

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