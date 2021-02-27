香港首日6000人打科興疫苗 董建華：感覺很好

香港26日展開新冠疫苗接種，已預約的民眾到位於銅鑼灣中央圖書館展覽館的社區疫苗接種中心接種科興新冠疫苗。圖為民眾排隊等候接種。（中新社）

全港疫苗 接種計畫昨日開打，全日有約6000名優先接種群組的市民接種科興疫苗第一針，連同上周香港 特區政府官員及被抽中搶先打針的市民，至今累積6600人接種科興疫苗。

香港文匯報報導，文匯報記者昨日親身接種，實測整個注射疫苗過程。整體運作大致暢順，全程在場人員不下兩三次詳細向記者講解有關疫苗的資訊及可能出現的副作用，惟記者打針的中央圖書館接種中心因為市民反應熱烈，加上全場約10個疫苗接種間只開放4個，需輪候近80分鐘才成功注射。注射疫苗後，記者及同行的兩名親人均無出現明顯副作用或感到不適，只是略感疲倦及有睡意，僅如服食感冒藥般。

此外，一眾香港特區政府現任或前官員均身體力行支持計畫，前往各疫苗接種中心注射疫苗。全國政協副主席、前行政長官董建華在接種後表示，感覺非常好，同時呼籲大眾接種疫苗，保護自己、家人及香港，並相信團結可戰勝病毒。全國政協副主席梁振英亦於同日接種疫苗。

據報導，前律政司司長梁愛詩表示，接種過程順利，並無出現任何問題或身體不適，期望接種計畫助香港早日通關，「我已整整一年沒去過北京 ，希望能快點去探望家人和朋友。」

衞生署署長陳漢儀、衞生防護中心總監林文健亦聯同多名衞生署服務主管接種疫苗。食物及衞生局局長陳肇始表示，政府自周二起為五個優先組別人士注射新冠疫苗，至今未有接種後出現異常情況的報告。

報導說，同日接種疫苗的醫管局主席范鴻齡表示，並無任何不良反應，希望醫管局的同事與市民為己為人，盡快接種。機管局主席蘇澤光期望社會有一定人口比例接種疫苗後，可與其他國家及地區商討開放航空專線，讓市民免檢疫旅遊和工作，同時振興經濟。食物及衞生局前局長高永文則不忘提醒市民接種後，仍要記得戴口罩及洗手防疫。