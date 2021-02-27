疫情反彈 港衞生署研3措施收緊檢疫安排

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，當局正研究多個方案，加強密切接觸者檢測及檢疫。 （中新社資料照片）

香港疫情 反彈，昨日確診個案急升至24宗，創近兩周單日新高。衞生署研究循三方面加強檢測 檢疫安排，包括曾與源頭不明確診者發病前七日內有密切接觸人士都須檢疫；確診者的密切接觸者若出現病徵，同住家人須檢疫三日；工作場所只要一人確診全公司須強制檢測。措施預計未來一、兩天會實行。

大公報報導，呼吸系統專科醫生梁子超肯定收緊檢疫安排做法，認為可修補追蹤漏洞，減少因檢測滯後引致的走漏個案散入社區，有助於減低因社交措施放寬和市民抗疫疲勞下的疫情反彈趨勢。

據報導，疫情未受控，近日確診數字持續反覆。衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日指出，最近疫情雖然有下降趨勢，但每日仍維持10至20宗個案，平均有三至四成屬於源頭不明，當局正研究多個方案，加強密切接觸者檢測及檢疫，包括將患者密切接觸者檢疫安排延長至發病前七日、收緊工作場所強檢標準等。

關於延長密切接觸者時間界定，張竹君解釋，由於無法確定密切接觸者有無接受檢測，加上潛伏期大部分都是七日內，因此考慮將與源頭不明患者發病前七日內有密切接觸人士，全部送往檢疫。至於已知感染源頭的個案，就會沿用現時發病前兩日的標準去安排送檢。

報導稱，她續指，新安排下，若懷疑個案已出現病徵，其家居接觸者亦須入住檢疫中心三天，若懷疑個案最終確診，其家人就要繼續接受檢疫；若懷疑個案是陰性，其家人三天後就可以離開。

至於收緊工作場所強檢安排，張竹君稱，有些公司出現傳播，雖然已將患者密切接觸者送去檢疫，但有時仍有非密切接觸者確診，故建議收緊檢測安排，當工作場所出現一宗個案，全公司都須強制檢測。若涉事的是小型公司，則全部人均須檢疫。

報導說，目前合共可提供4649個檢疫單位，截至昨日上午，仍有2903個單位可即時使用。梁子超醫師認為，香港確診者不少為無病徵或徵狀不明顯，即使收緊檢疫安排，也不會給檢疫設施及人手帶來太多附加工作量。