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香港城大新校歌 「學研出塵」受矚目

香港特派員李春／香港27日電
香港城市大學校歌歌詞，由校長郭位創作。（圖：香港城市大學提供）
香港城市大學校歌歌詞，由校長郭位創作。（圖：香港城市大學提供）

香港的大學們，仍在樹不欲靜風不欲止的狀態，反而是各類媒體滿目外國學校就學訊息，還有與之相配的外國「學區房」的廣告。這兩天有個異數，是香港媒體都在講香港城市大學，因其有了新的校歌。

校歌、校訓和校徽，常被認為體現辦學宗旨，主要是用來起激勵教化作用，在客觀上還是學校的招牌。就校歌而言，香港的中學們反而比大學要重視些，所以香港城市大學近日正式發布校歌，引起很多人的興趣。

香港城市大學新發布的校歌，題為「學研出塵」，中文版歌詞也是傳統中文的四六句，數數正好是90個字，校歌有普通話、粵語版，英文版則在撰寫中。

據說城市大學為校歌忙了不短的日子，還拍攝專門ＭＶ，由學校管理層、師生、校友演唱，其中師生除了香港本地，還有來自大陸、台灣、歐洲的學生，以求體現「多元文化，和而不同」。

主持校歌創作的副校長李國安解釋說，香港不少中小學都有校歌，為加強城大的品牌，令更多人了解城大，故構思創作。這首校歌以「學研出塵」為題，是盼望師生能專心從事與社會接軌的教學和研究工作，為香港以至世界作出貢獻。

最重頭戲是校歌歌詞，是由城市大學校長郭位創作。郭位生於台北，現在還任台灣中研院院士，到香港任大學校長也有十年。很多人解讀，校長歌詞蘊意何在，重點是「學研出塵」四字。

「學研出塵」這四字，按字面解，學研就是學習研究，出塵就是出脫塵俗。「董西廂．卷四」中說「尋聲審聽，泠然出塵幽韻」，城大校歌之「學研出塵」，當同此意，也即郭位辦學，從來主張的「教研合一、政教分離」。

郭位到香港任校長後，據說看到城市大學居然置身鬧市，就請書法家寫了「大隱隱於市，學研研出塵」的條幅掛起。是以校歌歌詞，與其主張的辦學理念一致。而歌詞中還有放大意境，那「巍巍山海」一句，郭位是受「山海經」啟發，因香港城大背靠正是香港核心價值象徵獅子山，而城市大學及整個香港都以海港環繞。

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