李嘉誠重登香港首富…10大富豪過半逾90歲

財經雜誌富比世 公布2021年香港 富豪榜，長和系李嘉誠持股美國上市公司Zoom股價飛漲，個人財富因此水漲船高兩成至354億美，重登香港首富寶座。

本報系經濟日報報導，富比世香港十大富豪榜的組成成員，與去年完全相同，只是排名順序有變，主要是李嘉誠重回首富地位。

李嘉誠去年被恆基地產創辦人李兆基超過，21年來首度拱手讓出「香港首富」。富比世統計，今年李兆基財富總額幾乎不動，停留在305億美元 ，但李嘉誠大增20%迎頭趕上。因此李嘉誠重回首富，李兆基降至第二位，新世界發展主席鄭家純排行第三，財富有221億美元。

李嘉誠早在2013年就投資Zoom，去年疫情在全球肆虐，Zoom在線上視頻會議軟體業績傲人，股價暴漲，李嘉誠持股市值目前已高達110億美元，外界讚嘆Zoom是李嘉誠最成功的一筆投資。

有趣的是，今年香港10大富豪榜成員與去年完全相同，10大富豪逾半是「90歲後」，包括首富李嘉誠、前首富今年滑落至第二名的李兆基，以及嘉華集團主席呂志和、李錦記集團主席李文達和新鴻基鄺肖卿等5名年紀超逾90歲。鄺肖卿也是香港的女首富。

香港富豪榜前三位都是傳統地產商，排在第四位的是伯恩光學主席楊建文及妻子林惠英，這兩位不為外界熟悉，主要是受惠智慧型電話玻璃需求急升，財富倍升至186億美元，較上年的排名第六跳升至第四位。

此外，阿里巴巴的二把手、馬雲的好搭檔蔡崇信，今年前10大富豪排名退居第10，不過他最年輕只有55歲，而且是香港的10大富豪中少數不是因地產業發家致富。

10大富豪以外，家具業巨頭敏華控股的大股東黃敏利去年財富大增兩倍，至63億美元，則是香港富豪榜身家漲幅最多的富豪。