80億國安撥款挨批黑箱 財爺陳茂波民望寫新低

香港財政司長陳茂波。（取自港府財政司長網誌）

香港 最新「財政預算 案」周三出爐，內容建議撥款80億元(港幣，下同)，應付「未來幾年」的國家安全相關開支，惟未交代具體細節，被民主派批黑箱作業；民調 也顯示，市民對「財政預算案」滿意度、財政司司長陳茂波的民望同創回歸後新低。

自由亞洲報導，香港民研調查顯示，20%市民表示滿意預算案；56%人不滿，整體滿意率為負36%，平均分為36.4分，創2008年來紀錄最低。陳茂波的民望評分為36.2分，支持率為27%，對比歷屆財政司司長，陳茂波的評分亦創歷史新低。

另據香港01報導，新「財政預算案」建議撥款80億元，應付「未來幾年」的國家安全相關開支，挨批欠透明度。港府回應，80億撥款是嚴格按照「香港國安法」規定進行，根據「香港國安法」第19條，經行政長官批准，財政司長應當從政府一般收入中撥出專門款項，支付關於維護國家安全的開支並核准所涉及的人員編制，不受香港特別行政區現行有關法律規定的限制。政府又強調，財政司司長須每年就該款項的控制和管理向立法會提交報告。

外界關注該80億撥款會否用於中央駐港國安公署，港府表示，預算案撥款與國安公署的經費無關；根據「香港國安法」第14條，香港國安委的工作不受香港特別行政區任何其他機構、組織和個人的干涉，工作信息不予公開，「因此，除上述外，我們對有關撥款沒有進一步資料可以提供」。