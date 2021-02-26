發電子消費券僅振經濟0.7％ 港人：不如派現金

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港 擬分5期發放的5000元(港幣，下同)電子消費券，預計可提振經濟0.7%，但市民昨斥財政司長陳茂波「離地」、「不食人間煙火」，認為當下不少人失業，發現金更實際。有學者質疑，消費券對經濟提振作用小，未必能幫助水深火熱的行業。

明報報導，電子消費券爭取暑假開始登記，冀9月前發放，陳茂波表示，期望透過電子消費券為中小企業帶來生意，並讓市民「有錢使」。他說明白社會上有人生活較拮据，想用錢來減開支，指消費券的適用範圍會盡量寬闊，去街市、吃早餐、光顧快餐店、零售甚至網購，只要本地商戶都可使用；消費券配合商戶推出的推廣措施，效益更大。

據報導，多名議員在立法會上追問消費券細節。工聯會陸頌雄稱，有市民可能想用消費券更換售價數千元的電腦或其他電器等，問會否一筆過發放5000元消費券或可累積。新民黨容海恩稱，如未能用消費券繳交電費水費等，市民或認為有很多阻礙，希望消費券用途較廣泛。

陳茂波回應時重申，是參考了外國經驗，這樣做對經濟拉動力最大。

民建聯黃定光表示，電子消費券派發時如何能貼地、方便是成敗重要因素，他關心行政費用要6億元是相當高。

財政預算 案及稅務政策組主任王學玲回應，6億元是暫時估算，強調會應使則使，相關部門需更新電腦系統等；亦要找儲值支付工具商，過程中可能要處理書面表格、有服務承辦商的費用及宣傳等。