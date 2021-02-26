向華強被封新義安老大 在台有案底

向華強（右）娶了來自台灣的妻子陳嵐（左），申請「依親居留」台灣遭駁回。(取材自微博)

香港 影視大亨向華強及長子向佐申請移民台灣 被駁回，警方指出，向華強的父親向前在民初曾擔任少將，1919年創辦「新義安」，是香港三合會組織，向華強雖否認是江湖中人，但在以前警備總部的檔案中仍被標註是「新義安老大」。

蘋果日報報導，向華強在1984年台灣「一清專案」幫派 情資蒐報中，被列為「新義安老大」，而新義安是香港最具實力的黑幫組織。一名情治人員更爆料，向華強與台灣竹聯幫老大交情深厚，一清專案時，多名竹聯幫大老逃亡港澳，受到新義安照護，向華強因在台留有案底，想到台灣參加金馬獎都被移民署拒絕入境。

報導指出，因向父被視為新義安創辦人，雖向華強多次否認為江湖中人，但仍然被港台澳情治單位視為新義安龍頭老大，所以，向華強要擺脫新義安黑幫色彩，一名高階警官指「很難」。

據調查，竹聯幫去年成立神祕的「晉安會」，為籌措幫內資金而成立，參加成員是具有募資能力的堂主。江湖傳言，此就是仿效當年向華強的父親向前，曾為中華民國國軍少將，為海外籌資募款在香港成立「義安公司」，後因組織發展幫派色彩漸濃厚，到向華強時代，便成為香港第一黑幫「新義安」。