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「恐危國安」 香港影視大亨向華強申請依親居留 遭台灣遭駁

香港新聞組╱香港26日電
向華強(左起)、陳嵐、向佐向台灣申請「依親居留」遭駁回。(取材自微博)
向華強(左起)、陳嵐、向佐向台灣申請「依親居留」遭駁回。(取材自微博)

香港影視大亨向華強父子日前向台灣申請「依親居留」，審查單位認為，向華強早年因涉及幫派活動，多次遭移民署拒絕入境，且還是大陸現任中國電影基金會名譽副會長，兒子也是共青團下轄組織委員，赴台極有可能造成公共安全及國家利益的危害，也不排除有「統戰性移民」的可能，因此台灣內政部昨天通告拒絕申請。

本報系聯合報報導，台灣陸委會去年底證實，向華強向移民署提出「依親居留」申請，而政府已修正香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法第22條、第30條，若曾任中共黨政軍職的背景，相關審查就會經過聯審會。

向華強與兒子向佐被指親北京色彩濃厚，向華強曾率領大批藝人力挺港區國安法，向佐則有中華青年聯合會（共青團外圍組織）的委員身分；這段依親審查過程，一度爆出有立委替向華強施壓移民署的案外案，最後沒闖過聯審，不予許可居留。

台灣官員表示，這非內政部單獨的決定，而是包含國安單位的綜合考量，且也有「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」第22條規定不予許可的情形。

蘋果日報報導，72歲向華強是知名電影大亨，1983年與胞弟創辦永盛電影公司，出品許多賣座港片，包括「賭神」、「逃學威龍」、「唐伯虎點秋香」、「九品芝麻官」等，與妻子陳嵐經營中國星集團，在華語影壇有極大勢力。

向華強與來自台灣的陳嵐婚後，育有兩子向佐與向佑，長子向佐也是演員，2019年與台灣女星郭碧婷結婚。去年9月郭碧婷待產期間，向華強夫婦來台陪產，父子倆還同時在台與妻子登記結婚，取得可申請依親的身分，10月向家孫女出生，向華強夫婦大方贈送北京、台北的豪宅及地塊給兒子和媳婦。

對於提出依親申請，向妻陳嵐說，單純是為了向氏父子方便赴台，雖然遭到駁回，但有可能的話會再申請。

台灣無黨籍立委林昶佐及綠委王定宇、林俊憲、賴品妤都表達贊同政府駁回申請，可防止「向華強們」破壞台灣民主；賴品妤說，台灣做為大陸長期統戰目標，一但認為有國安疑慮，就應堅定拒絕。

台灣 依親 移民

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