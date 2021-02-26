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12港人持BNO護照 大鬧英國機場後遭拘留遣返

記者林汪靜／綜合報導
12名持BNO護照的港人，日前在英國大鬧機場被拘留一夜後遣返香港。(Getty Images)
12名持BNO護照的港人，日前在英國大鬧機場被拘留一夜後遣返香港。(Getty Images)

一12口港人家庭日前在英國倫敦希斯洛機場等候申請特許入境許可（LOTR）時，因為拿手機拍攝而被當地海關人員阻止，12人隨即起鬨叫囂，結果這12人被拘留一夜後遣返香港，兩年內不得進入英國。

觀察者網引述大公網報導指出，之前，Facebook專頁「Goodbye HK Hello Billy」發文指出，從一名英國內政部督察級關員口中得知，12名持有BNO護照的港人在等候申請特許入境許可（LOTR）時，在機場入境關口拍照。

關員隨即喝止有關行為，但有人不斷起哄，煽動他人非法衝關，並發生衝撞，其間有人不斷爆粗口。而在事後調查期間，有人還稱自己不懂英語，最後12人在機場被拘留一夜後遣送回港。

事件發生後，當事人留言表示，對海外港人及英國執法機構十分失望，當時他與年事已高的父母、姨媽、姨丈、3個小朋友等乘搭卡達航空，經卡達杜哈轉至英國倫敦，他們拿出手機只是打電話「報平安」，結果機場入境口的關員「態度極度惡劣」，要求他們收起手機，但他們沒有理會，然後有關員衝向當事人的太太，結果被當事人擋住，4、5個關員隨即把他們一行12人帶進房間拘留。

在被拘留期間，當事人說：「裡面環境非常差，有好多南亞人和黑人在裡面，相信就是難民，極度恐怖。」該名當事人還說：「我相信英國是一個民主自由的國家，只是某人拿著雞毛當令箭，故意為難香港人。」

不過，一名在現場目擊事件的網友指出，這12名港人明顯耍花樣，這一家子人也都不是善男信女，12個人團團圍著海關，起哄呼籲在場港人投訴關員種族歧視，但無人理會。

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