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股票印花稅將增3成 港股24日一度暴跌逾千點

香港特派員李春／香港25日電
港府財政司司長陳茂波（左二）24日提出新的財政預算案，首列國安開支80億港元，並調高股票印花稅，引發港股暴跌。（路透）
港府財政司司長陳茂波（左二）24日提出新的財政預算案，首列國安開支80億港元，並調高股票印花稅，引發港股暴跌。（路透）

港府公布新預算案，其重點放在「穩經濟、紓民困」。其中作為穩經濟、擴財源的一項安排，是提高股票交易印花稅稅率，港府首度調高印花稅，且幅度高達三成，立即引起反彈，除本地金融界，內地證券界反彈尤為激烈，甚至直指是對「香港國際金融中心地位落井下石」。

香港新財政預算案提出，調高股票印花稅，由現時買賣雙方按交易金額各付0.1%，提高至0.13。此議若獲通過，最快在今年8月1日開始上調，以去年每日成交量約1300億元（港幣，下同，約168.2億美元）計，預計港府稅收每年增加120億元。

這是香港自1993年以來首次提高股票印花稅，香港股市反應劇烈，恆生指數24日一度暴跌逾千點，收市港交所股價大跌8%，港股挫逾900點，拖累亞股重挫。

首當其衝的香港交易所坦言事前未被諮詢，港交所發言人說，對港府提高股票印花稅決定感失望，但明白該稅項是政府收入的重要來源。

香港證券業協會主席徐聯安也公開表示失望，說雖然印花稅加幅並非早前估計的一倍，殺傷力並非很嚴重，但仍令投資成本增加，影響短線投資者的決定，有一定打擊。

香港立法會金融服務界議員張華峰說，業界對預算案提出調高股票印花稅強烈不滿，批評是罔顧業界生存。張華峰表示，金融業在疫情下仍然是「可生蛋的雞」，批評港府殺雞取卵，只會得不償失，要求港府鄭重承諾，當疫情過後及經濟恢復時，馬上將股票印花稅回復原有水平，甚至下調稅率，以維持金融市場健康發展。

以格隆為名的深圳證券界人士說，全球金融市場，對證券印花稅都是逐步降低乃至取消。逆人類潮流而走，提高印花稅率，是典型的飲鴆止渴、竭澤而漁的短期行為。

香港 股票 證券

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