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1552萬美元 港交所前總裁李小加去年薪酬翻倍

香港新聞組／香港25日電
港交所前行政總裁李小加去年收取的酬金總額約1.2億港元，較2019年增加超過一倍。（取材自信報財經網）
港交所前行政總裁李小加去年收取的酬金總額約1.2億港元，較2019年增加超過一倍。（取材自信報財經網）

香港交易所24日表示，儘管宏觀經濟環境充滿挑戰，公司在2020年收入及其他收益和溢利，仍連續第三年創新高。此外，李小加去年底卸任港交所行政總裁，去年收取的酬金總額約1.2億元（港幣，下同，約1552萬美元），較2019年的5110.5萬元增加超過一倍。

路透報導，數據顯示，2020年度港交所收入及其他收益為191.9億元（約24.8億美元），年增18%；淨利年增23%至115.05億元，基本每股盈利9.11元。港交所稱，2020年全年股息為每股8.17元，創歷史新高。

另據香港經濟日報報導，港交所主席史美倫昨在業績公告中稱，謹代表公司上下感謝於2020年12月31日退任集團行政總裁的李〕先生過去11年對公司及香港金融市場的傑出貢獻及領導。在李先生出任集團行政總裁期間，香港交易所由一家地區交易所成功轉型成為全球領先的金融基礎設施集團之一。

李小加的酬金當中，包括薪金931.5萬元、其他福利（假期薪酬、保險金、會籍費用、調遷津貼等）536.9萬元、表現獎勵較2019年的1600萬元大增至8070萬元，其中包括一筆經董事會批准的特別獎金3000萬元，及退休福利支出133.3萬元。

此外，李小加去年也收取以股份支付的僱員酬金福利2377.3萬元。據最新業績，港交所去年僱員費用及相關支出為29.67億元，年增10%。

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