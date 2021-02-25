港6紀律部隊撥款增 警務處長：留意打擊威脅內部保安犯罪

香港示意圖。圖／shutterstock

香港 六個紀律部隊於2021/22年度撥款均較前一年度經修訂撥款增加。警務處獲250億元（港幣，下同，約32.3億美元）撥款，處長鄧炳強報告列出警方需特別留意事項包括打擊「威脅香港內部保安的犯罪行為」等，但未提及與「國家安全」相關工作。

明報報導，警務處獲250億元撥款，較2020/21年度修訂預算 增加約17億元，增幅7.7%。撥款之中包括一項4.1億款項，用作包括購置水砲車、裝甲車等「特別用途車輛」項目，較2020/21年度經修訂預算增179.4%，警方解釋因購置和更換特別用途車輛的現金流需求增加。

據報導，同期監警會預算撥款為1億元，較2020/21年度減0.4%，是繼2019/20年度連續兩個財政年度削撥款。

報導說，而海關、入境處、消防處及懲教署2021/22年度的預算均較2020/21年修訂預算增加，增幅分別為12.7%、9.3%、8.3%及4.9%。其中，入境處提到因疫情 關係，去年申請延期逗留的人大幅上升，亦因疫情去年被遣返人數為3600，按年減少約四成。

報導稱，飛行服務隊2021/22年度獲6.5億元撥款，較2020/21年度修訂撥款增加15.2%，增幅屬6個紀律部隊中最高，主要由於模擬飛行訓練器所需現金流增加，海外訓練因疫情暫停和取消導致訓練費增加。該隊去年救援行動較往年增加一倍，認為數字飈升可能是疫情下郊遊人數增加所致。