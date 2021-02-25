港府派糖 發647美元電子消費券 首度預留80億用於國安

財政司長陳茂波（左二）就新一份財政預算案會見傳媒。（中新社）

港府財政司長公布新年度預算 案，叫響轟轟烈烈的1200億元（港幣，下同，約154.8億美元）紓困 措施，但核心內容有三項首度提出，即堅持不發放現金而首度發電子消費券、首度預留80億港元巨款用於國安、首度大幅調高股票印花稅。「3個首度」，有的受到關注、有的立刻引起反彈。

港府財政司司長陳茂波昨天上午到香港 立法會公布新預算案，除了預測今年香港經濟會有介乎3.5%至5.5%的實質成長，認香港將現千億港元財政赤字及結束15年來盈餘後將連年赤字，其重點內容是推出逾1200億港元的逆周期措施，用以穩經濟，紓民困。

香港新預算案以紓民困為重點內容，但是具體紓困措施縮水，如寬免薪俸稅及個人入息課稅，上限今次減半至1萬港元；不會推出失業緩助金，改以貸款形式援助失業人士；最引人注意的是決定不再發放紓困現金，而改為首度分期發消費券。

按預算案後的解說，電子消費券發給合資格成年香港永久居民和新到港人士，每人5000元（約647美元）分5個月發放，只限制在香港使用。預計將有720萬人分得360億元。

此外，北京於去年6月底頒布實施港區國安法，今年香港預算案文件中首次出現80億港元維護國家安全開支，引來輿論質疑。

香港社區組織協會安排一批基層市民收看新財政預算案公布，與會基層市民紛紛指紓困措施對其幫助有限，反而負擔加重。香港建制派政黨事前要求發放現金，現在不提此議，只說紓困措施對失業人士幫助不大；代表工商界的政黨歡迎消費券措施認定對大商家有幫助；代表中產和專業人士的政黨則指預算案拿中產階級開刀；民主派人士指官員抗疫無能，應主動減工資，將錢用在市民身上。

陳茂波的預算案結語，稱「結無論綁得多緊，總有解開的方法」，引起不同的猜測。他稱是因過去一段時間撰寫財政預算案，與大家經歷約兩年，當中有不少困難，這是其編制財政預算案時的心路歷程及個人體會。