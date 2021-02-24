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港媒：北京擬在香港設政治品格審查制度

香港新聞組／香港24日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

北京主管香港事務的官員22日明確提出「愛國者治港」原則，有香港媒體指出，為落實這個原則，北京方面可能會促使香港建立一套政治品格審查制度。

中國全國政協副主席、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍是在一項涉及香港的研討會上提出相關原則，並表示「要抓緊完善有關選舉制度，確保香港管治權牢牢掌握在愛國愛港者手中」。

他聲稱：「重要崗位在任何情況下都不能讓反中亂港分子占據」。

夏寶龍22日的談話顯然是代表北京中央發出的。他的談話清楚反映出，在香港爆發「反送中」運動之後，北京方面正不遺餘力地打擊其所謂的「反中亂港」分子，使他們不能進入權力架構之內。

至於防範方向，按照夏寶龍的說法，是要確保香港的行政、立法、司法機構組成人員以及重要法定機構的負責人，都由「真正的愛國者」擔任。

夏寶龍在談話提到「愛國者」的標準，包括維護國家權、安全和發展利益；維護國家和香港的憲制秩序；以及全力維護香港的繁榮穩定。

對於北京中央透過夏寶龍發出以上強硬訊息，泛民主派方面有人批評北京方面是要在港建立一套可以操控的選舉制度。

泛民在批評之餘，對於北京方面「一意孤行」打擊所謂的「反中亂港」人士也是心裡有數，只是不清楚在北京的強力壓制下，他們究竟還有多少發展空間。

目前外界較為關注的一點，是北京方面如何執行其所謂的「愛國者」標準。

港媒23日則引述建制派人士分析，北京方面可能的做法是促使香港設立一個高層次的候選人資格審核委員會，以審核各項選舉的候選人是否符合「愛國者」標準，當中包括行政長官、立法會及區議會選舉。換言之，這個委員會可能會決定哪些人可以參選並進入權力架構。

北京 香港 國務院

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