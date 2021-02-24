港府修例 區議員須宣誓效忠特區 民主派：北京想操控選舉

港府政制及內地事務局局長曾國衛（中）表示，行政長官會同行政會議通過修訂《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條款草案》，完善公職人員宣誓安排，列明違反誓言的處理機制和法律後果。(中新社)

港府昨天公布公職人員宣誓安排，其中明定區議員違反誓言或不符合「擁護基本法、效忠香港 特區」的法定要求和條件而被取消就任資格，五年內不得參選。港府官員稱，「愛國者治港」包括立法會議員、非政權性的區域組織，都必須清晰接受及知道中國 執政黨是共產黨。

港府提出修例，完善公職人員宣誓安排，修例涵蓋區議員，並列明違反誓言的處理機制和法律後果。港府26日將條例草案刊憲，3月17日提交立法會首讀及二讀，預料在今年第二季完成三讀並通過。

港府政制及內地事務局昨舉行記者會，講解相關修例，說除基本法第104條下包含的公職人員外，區議員都必須宣誓。而對區議員宣誓加入了具體要求，要求真誠、莊重地宣誓，必須準確及完整地宣讀法定誓言等，由特首或其授權人士監誓。條例草案亦建議，如有議員在宣誓後違反誓言，會由律政司長提出法律程序處理，期間議員要暫停職務，直至法庭有裁決。

港府公務員事務局長聶德權說，中國國務院港澳辦主任夏寶龍有關「愛國者治港」談話，是重申特首、行政會議成員、立法會議員、非政權性的區域組織，以及公務人員等政治體制內的人員，本身都要是愛國者，最基本的要求是，要擁護基本法及效忠特區。

香港特首林鄭月娥說，港府即將立法修訂公職人員宣誓要求，相關條文已準備就緒，條文會釐定何謂效忠及擁護，強調市民依然有選舉及被選舉權。

香港公民黨主席梁家傑認為，「愛國者治港」說法，反映不是「政改五步曲」的想像，而是由上而下，北京 希望在香港建立一套可被操控的選舉方式，來包裝實質是委任的選舉制度。夏寶龍的說法與基本法第45和68條，給予香港人循序漸進普選的承諾大相逕庭。北京要利用行政權決定誰可參選，現只有等下月全國兩會召開，觀察有何具體動作。

香港支聯會副主席鄒幸彤說，夏寶龍的談話明顯是畫政治紅線，參選人必須獲政權認可，並非愛國的真正意義。至於會否擔心支聯會被打壓，她指所有民主派都是目標，會堅持在維園舉辦悼念六四活動。