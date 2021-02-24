香港房價連11年獲評全球最難負擔 估今年仍將大升

香港房價所得比在全球數一數二，民眾購屋負擔沉重。(歐新社)

香港 連續第11度穩坐全球樓價「最嚴重難以負擔」寶座，香港地產界估計今年香港樓價仍將大升，港府財政預算 案預期仍要在樓市上做文章。

最新全球住屋負擔報告昨發表，涵蓋全球92個市場及地區中，有36個地區房市被評為「嚴重難以負擔」，其中香港的樓價中值，相當於家庭收入中值20.7倍，是連續11年位列「住屋最難以負擔」的市場。其次為溫哥華、雪梨、奧克蘭、多倫多、墨爾本。

由智庫Urban Reform Institute和Frontier Centre for Public Policy發表的這份報告說，去年收入下跌加上樓價上升，導致大部分城市住屋更難以負擔，除了香港，其餘前10大住屋難以負擔城市，均因新冠疫情 令貧富差距擴大。

香港各類爭議持續，但樓市氣氛繼續熾熱，地產界不斷為樓市持續上升造勢。利嘉閣地產總裁廖偉強說，樓市今年「有上無下」，預計整體樓價上升一成以上。

樓市也是香港永遠理政話題，新一份香港財政預算案即將公布，去年財政預算案開篇就談香港樓市，指樓價仍然與經濟基調和市民的負擔能力脫節。地產界人士估計，新財政預算案將維持原論，港府不會減少目前壓抑樓市的「辣招」，但除了設法增加土地供應也沒多少新招。