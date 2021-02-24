7萬港人預約接種疫苗 1天搶光2周名額

香港疫苗接種計畫接受網上預約首日，就有7萬人登記。圖為大約200名屬優先接種組別的人士，率先來到設於香港中央圖書館展覽館的社區疫苗接種中心接種新冠疫苗。（中通社）

香港 5類人士26日起可優先接種科興新冠疫苗 ，22日開始接受網上預約，在5間社區接種中心和18間醫管局轄下普通科門診診所接種疫苗。港府於23日下午公布，截至23日下午4時，未來兩周的接種名額已爆滿，共有約7萬名市民，在網上預約接種第一劑和第二劑疫苗。因為預約民眾太踴躍，網上預約系統啟用後一度當機，無法進入系統，約十多分鐘後才能登入。

香港01報導，港府於23日下午公布，截至23日下午4時，所有由2月26日至3月11日，這兩星期的預約已經滿額，現共有約7萬名市民在網上預約接種第一劑和第二劑疫苗。首批100萬劑科興疫苗，早前已經抵港。港府於23日凌晨起，開放新冠疫苗接種計畫預約，優先群組市民可於網上進行登記接種，最快26日起可以打針。

社區疫苗接種中心每日朝8晚8運作，市民須於網上預約系統，揀選所接種的疫苗，並預約接種第一針和第二針的時間和地點。現時全港設立29個社區疫苗接種中心，但只有5個供接種科興疫苗，另外24個則會於稍後供接種BioNTech/復星疫苗「復必泰」，暫未開放選填。

另據晴報報導，5類人士26日起可優先接種科興新冠疫苗，除200名紀律部隊、醫護及跨境運輸人員等優先群組昨先打疫苗外，多名紀律部隊首長亦有接種；另逾百名長者及照顧者因系統出錯成功預約昨日打針，當中有市民指對科興疫苗較有信心，望接種後可放寬防疫限制。食衞局局長陳肇始指復必泰將於本周到港，不過有消息指為明日，惟首批劑量較預期少。

者昨凌晨登入網站已需輪候，昨午登入顯示需等1小時。消息指，復必泰將於25日抵港，初步了解首批有70萬劑，當中10萬劑運往澳門 ，餘下60萬劑為香港使用。公務員事務局局長聶德權昨指，復必泰未來一、兩天到港。

•新增12例確診

香港衛生部門23日通報，新增12例新冠病毒確診，包括1例境外移入及11例本土病例，有3例感染源頭不明；境外移入個案則來自菲律賓，並檢出變種病毒株N501Y。

另外，當地新增一採初步陽性個案有十多例。截至目前，香港累計確診達1萬897例。