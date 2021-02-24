7萬港人預約接種疫苗 1天搶光2周名額
香港5類人士26日起可優先接種科興新冠疫苗，22日開始接受網上預約，在5間社區接種中心和18間醫管局轄下普通科門診診所接種疫苗。港府於23日下午公布，截至23日下午4時，未來兩周的接種名額已爆滿，共有約7萬名市民，在網上預約接種第一劑和第二劑疫苗。因為預約民眾太踴躍，網上預約系統啟用後一度當機，無法進入系統，約十多分鐘後才能登入。
香港01報導，港府於23日下午公布，截至23日下午4時，所有由2月26日至3月11日，這兩星期的預約已經滿額，現共有約7萬名市民在網上預約接種第一劑和第二劑疫苗。首批100萬劑科興疫苗，早前已經抵港。港府於23日凌晨起，開放新冠疫苗接種計畫預約，優先群組市民可於網上進行登記接種，最快26日起可以打針。
社區疫苗接種中心每日朝8晚8運作，市民須於網上預約系統，揀選所接種的疫苗，並預約接種第一針和第二針的時間和地點。現時全港設立29個社區疫苗接種中心，但只有5個供接種科興疫苗，另外24個則會於稍後供接種BioNTech/復星疫苗「復必泰」，暫未開放選填。
另據晴報報導，5類人士26日起可優先接種科興新冠疫苗，除200名紀律部隊、醫護及跨境運輸人員等優先群組昨先打疫苗外，多名紀律部隊首長亦有接種；另逾百名長者及照顧者因系統出錯成功預約昨日打針，當中有市民指對科興疫苗較有信心，望接種後可放寬防疫限制。食衞局局長陳肇始指復必泰將於本周到港，不過有消息指為明日，惟首批劑量較預期少。
者昨凌晨登入網站已需輪候，昨午登入顯示需等1小時。消息指，復必泰將於25日抵港，初步了解首批有70萬劑，當中10萬劑運往澳門，餘下60萬劑為香港使用。公務員事務局局長聶德權昨指，復必泰未來一、兩天到港。
•新增12例確診
香港衛生部門23日通報，新增12例新冠病毒確診，包括1例境外移入及11例本土病例，有3例感染源頭不明；境外移入個案則來自菲律賓，並檢出變種病毒株N501Y。
另外，當地新增一採初步陽性個案有十多例。截至目前，香港累計確診達1萬897例。
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