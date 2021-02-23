香港疫苗26日開打 林鄭先挽袖示範 盼帶動「打氣」

香港特首林鄭月娥22日率領港府團隊接種大陸科興新冠疫苗。（中通社）

香港疫苗 接種計畫26日展開，香港特首林鄭月娥 昨率部分司局長率先接種「疫苗第一針」，為全面接種造勢。香港衛生署說，會建立制度監察疫苗接種的異常事件。

林鄭月娥下午率領多名司局長，到設於香港中央圖書館展覽館的社區疫苗接種中心，率先接種大陸的科興新冠疫苗。林鄭月娥身著白色短袖上衣，戴上港府發放的抗疫口罩，在媒體鏡頭前接種，注射過程三分鐘內完成，她打針後獲發紙本針卡，按要求在現場休息約半小時。

其後政務司長張建宗、律政司長鄭若驊和多名局長輪流接種疫苗。財政司長陳茂波等數名司局長未參加這次接種。財政司長辦公室特別說，陳茂波正忙於處理周三發表的財政預算案，他會在下星期接種。

林鄭完成接種後被問到科興疫苗的有效率僅高於世衛要求的50%等問題，她回稱各種政府採購及使用的疫苗，都經過嚴格的試驗及審批，難以簡單比較兩種不同疫苗的有效程度，但她對疫苗有信心，希望這次活動可以起到示範作用。正爭取BioNTech疫苗早日到香港，到時會有更多的社區接種中心展開工作。

林鄭希望市民本著「護己護人、愛社區、愛香港」的精神，支持疫苗接種。但又強調接種疫苗並非放寬社交距離措施的考慮，即使展開疫苗接種計畫，仍需一段時間檢視副作用，何時能達至群體免疫等，但如果確診個案，尤其是源頭不明個案穩定下降，就會有更多的放寬措施。

香港疫苗接種計畫今日開始登記預約、周五展開。香港衛生署說，會建立制度監察疫苗接種的異常事件，鼓勵醫護人員匯報觀察到的異常事件。若接種後致命、引致殘疾、面癱及出現吉巴氏綜合症等，會列為「嚴重的疫苗接種異常事件」，專家委員會會判斷因果關係，一旦與疫苗接種有關就可以透過疫苗保障基金作出賠償。

香港衛生署說，除透過醫護匯報，還會參考先進國家的藥監數據、世衛評估等，檢視疫苗的安全性，無論香港或國際出現接種疫苗的嚴重副作用等事故，包括致命等，會提交顧問專家委員會檢視，最嚴重情況，可以撤銷個別疫苗的使用認可。

香港22日新增16例確診，其中3例境外移入，其餘13例本土病例中，有4例源頭不明。