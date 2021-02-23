北京出手了！劉兆佳：香港政改五部曲 恐變一部曲

全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，可能由人大常委會出手，修改香港選舉方法。圖為公民黨參選人在街上拉票。（中央社）

港澳辦主任夏寶龍昨日拋出「愛國者治港」的標準，並表明「完善選舉制度在中央主導下進行」，全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，（政改）五部曲有可能變一部曲，可能由人大常委會出手制訂修改選舉方法。香港 大學法律學院教授陳弘毅估計，人大可能授權常委會，修改涉及特首及立法會產生方法的基本法附件一、二。

所謂「政改五部曲」，是指根據2004年全國人大常委會的通過的解釋，香港的政制發展方案必須走完「 五部曲」 ，包括香港特首向全國人大常委會提交報告，提請常委會決定特首及立法會產生辦法是否需要修改；人大常委會對是否需要修改選舉辦法做出決定；港府向立法會提出修改議案，並經70名立法會議員的三分之二多數通過；特首同意經立法會通過的議案；特首將相關法案報請人大常委會通過或備案。

明報報導，劉兆佳指出，香港立法會沒有足夠人數通過政改議案，加上時間緊迫，香港似乎走不通「五部曲」。劉兆佳認為人大將制定修改選舉方法，「五部曲有可能變一部曲」。媒體詢問口此做法會否違反基本法，劉兆佳稱中央以憲法賦予的權力制定香港政制有先例可尋。劉估計，下次選舉前會實施新法，「兩會 」期間或有指引。

陳弘毅則表示，若要「一部曲」完成修改選舉方法，須由人大修改基本法附件一、二，或由人大授權常委會修改基本法附件一、二，兩者都要修改相關香港選舉條例。被問到會否違憲，他稱基本法第159條列明，修改權屬於人大。

報導指出，另有建制派人士表示，中央這次要為香港政制進行「結構性改變」，相信是由人大定出框架，修改基本法附件一、二，再指示港府修訂相關選舉條例，交由立法會通過。該人士表示，按基本法第159條，由特區政府提出的修改基本法附件的政制改革，才要走五部曲等程序；但如是中央主動修改，不用立法會三分之二議員通過。

公民黨主席梁家傑表示，這次夏寶龍「由上而下」宣告修訂選舉方法，反映「政改五部曲」已不存在。他又稱，這次修訂由可否「入閘」成為候選人，以至選舉細節、執行，均是由中央政府決定，「這一套與我們在1997年前，想像基本法45條、68條（特首、立法會）的普選是兩碼子事」。