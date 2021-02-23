確保牢牢掌握管治權 北京拋「愛國者」治港標準

國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍22日在北京發表講話。（新華社）

全國港澳研究會昨舉行視訊研討會，國務院港澳辦主任夏寶龍在會上闡述「愛國者治港」的標準，並列出五原則，確保香港 管治權掌握在「愛國愛港者」手中。夏的談話為北京 治港新政策定調，香港媒體研判，北京恐於今年3月大陸「全國兩會」修改香港選制，確保參選者都是「愛國者」。香港特首林鄭月娥 昨日表示，港府非常尊重中央在政治體制方面的主導權，並會做出全面配合。

據中新社報導，夏寶龍提出「愛國者」三標準，即「必然真心維護國家主權、安全、發展利益；必然尊重和維護國家的根本制度和特別行政區的憲制秩序；必然全力維護香港的繁榮穩定。」他還稱，愛國者治港不是高標，而是港人治港的最低標準。

針對落實「愛國者治港」，夏寶龍提出五個「必須堅持」的原則：一、必須嚴格依照中國憲法和香港基本法辦事；二、必須尊重北京的主導權；三、必須符合香港實際情況；四、必須落實行政主導體制；五、必須有健全制度保障。

夏寶龍稱，「愛國者治港」是「一國兩制」方針的核心要義。要落實「愛國者治港」原則，最關鍵、最急迫是要完善相關制度，特別是完善選舉制度，確保香港管治權牢牢掌握在「愛國愛港者」手中。

夏寶龍稱，必須在尊重北京的主導權下，堵塞法律漏洞，令香港的選舉制度既尊重公眾的民主權利，也要有效阻止「反中亂港」分子、國際「反華勢力」的政治代理人進入特區政權機關。他強調，要拿出管用的辦法，確保香港行政、立法、司法機構組成人員以及重要法定機構負責人等，都由真正的「愛國者」擔任。

夏寶龍的談話，被視為是預告北京將出手改變香港選舉制度。香港01報導稱，修改後的香港新選制，將包括設立「參選人愛國者評審機制」，以保證參選者都是「愛國者」。

林鄭：非常尊重中央 全面配合

另據香港文匯報報導，林鄭月娥昨日對夏寶龍講話作出四點回應，包括「愛國者治港」是成功貫徹落實「一國兩制」的必然和必要條件、要求「愛國者治港」並非很高的標準、中央行使權力是義不容辭亦是理所當然、政治體制的問題是中央的事權。她表示特區政府非常尊重中央在政治體制方面的主導權，並會做出全面配合。

泛民：中央以「愛國者」作政治篩選

明報報導，夏寶龍昨列出多項「愛國者」標準，公民黨主席梁家傑認為，夏寶龍的講話反映中央有意設計一套可操控的選舉制度，以包裝實質是委任的安排，以「愛國者」作政治篩選，卻未見客觀準則，只是行政機關拿揑何謂「愛國」，由中央政府操生殺之權。

中大政治及行政學系高級講師蔡子強稱，夏寶龍的講話清楚排除了「攬炒派」、「港獨」的參選人，「但是否包括溫和民主派？相信（夏寶龍）不希望講得太清楚，有意觀察各方反應、香港及國際局勢」，料會有一段觀望的時間。