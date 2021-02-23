搗亂香港立法會擬罰「停賽」 議規委會通過修法 料下月底交大會

香港示意圖。圖／shutterstock

香港 立法會及委員會過往的拉布事件頻發，立法會議事規則委員會昨日舉行閉門會議，討論加強議員違規行為的罰則。議事規則委員會主席謝偉俊會後透露，委員會會議通過修訂，加重對會議廳內行為不檢的議員的罰則。

綜合香港01、香港文匯報報導，立法會議事規則委員會本月初就修改《議事規則》諮詢全體議員，其中委員會建該擬設「停賽」制度，若議員在立法會及選定委員會行為極不檢點，主席可考慮暫停有關議員在立法會的所有職務，同時參考英國 下議院，在同一任期內針對有關議員的暫停職務議案獲通過的次數，會以遞增級別計算，首次停職一星期，第二次停兩星期，之後停職四星期、八星期，如此類推。

議事規則委員會主席謝偉俊會後表示，委員會通過有關修規建議，建議將會在本周五的內會討論，預計最快下月24日可以提交大會處理。

根據委員會文件，在「停賽制」下，若立法會主席認為，《議事規則》第45(2)條所訂的罰則不足以處理議員在立法會、全委會、財委會或內務委員會作出的單一次或多次極不檢點行為，將會觸發施行擬議處分的程序。根據有關擬定程序，立法會主席可在大會上，將該議員點名，須顧及事件所涉行為的嚴重程度、所造成或威脅造成的干擾、損害等性質及程度、類似行為的頻密程度，以及該議員有否漠視主席的權威或不斷或故意藉濫用規則阻撓會議處理事務等。

其後，立法會代理主席動議一項不容辯論亦不容修正的議案，供立法會決定是否在該議案指明的期間，暫停該議員在立法會的職務。建議將會參考英國下議院，在同一任期內針對有關議員的暫停職務議案獲通過的次數，會以遞增級別計算，首次停職一星期，第二次停兩星期，其後停職四星期、八星期，如此類推。

停職期間，議員不得參與立法會所有事務，包括立法會及其所有委員會的會議，以及在立法會申訴制度下處理申訴，同時將被暫停發放酬金、津貼、任滿酬金及暫停發還工作開支。

據報導，謝偉俊昨日在會見記者時表示，立法會議事規則委員會通過修訂，加重對會議廳內行為不檢的議員的罰則。在議員行為操守失當方面，包括設定金錢上的罰則，並以累進式的方法計算，大部分委員對此表示贊同，或要修例配合。同時，還考慮禁止相關議員出席會議，但詳情有待再商討。大部分委員亦同意，就辯論時間設限，目的是平衡議會有效運作和議員憲制上的代議權。