廣東地方公安政法高層 加入駐香港國安署

香港示意圖。圖／shutterstock

據報導，中國廣東省中山市和佛山市的公安 及政法委高層已加入北京 中央駐港國安公署工作。

香港 媒體昨天在報導中表示，最新加入北京中央駐港維護國家安全公署工作的是中山市副市長兼公安局局長鄭澤暉、佛山市委常委兼政法委書記鄧建偉。

報導表示，鄭澤暉和鄧建偉前天同時以國安公署局長的身分參加潮屬社團總會第十屆會董就職禮。鄭、鄧兩人加入國安公署工作，將大大強化公署的力量，而他們公開露面，也標誌著國安公署逐漸在港公開化，以增強透明度。

據報導，行政長官林鄭月娥、國安公署副署長李江舟、立法會主席梁君彥、教育局局長楊潤雄等人也出席儀式。

據介紹，鄭澤暉是汕頭人，曾擔任省公安廳辦公室主任、省公安廳治安局局長，2016年空降中山市擔任副市長、公安局長，目前仍未免去中山市的職務。

鄧建偉是佛山人，長期在省公安廳任職，先後在入境管理處、刑偵局、宣傳處等部門工作，曾任省公安廳禁毒局局長，2017年擔任佛山市副市長、公安局長，2019年升任佛山市委常委、政法委書記。

北京方面於去年7月根據港區維護國家安全法成立駐港國安公署，署長為鄭雁雄，另有兩名副署長李江舟和孫青野。根據網上資料，鄭雁雄是廣東汕頭市人，長期在廣東工作，李江舟、孫青野則沒有背景詳情。鄭澤暉和鄧建偉加入駐港國安署工作後，公署的核心高層大都來自廣東，這種人事安排可能與廣東方面熟悉香港事務有關。