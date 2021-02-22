憂犯國安 香港小學六四祈禱恐取消 支聯：寒蟬已現

香港示意圖。圖／shutterstock

今年落實港區國安法 行政和教育 指引後，校園忽然紅線處處。有學校多年來堅持為六四 死難者祈禱，是否如期舉行猶豫未決；支聯會以往會獲邀到校講述六四事件，指引推出後，「相信寒蟬效應已產生」。

明報報導，月初出爐的指引，對從辦學團體到校內由上而下的各級人員等均列出多項要求，包括「涉及國家安全的議題沒有爭辯或妥協的空間」、又稱學校如需邀請校外人或團體參與舉辦學校活動應審慎選擇，確保獲邀者符合校方要求，而有關活動不會涉及危害國家安全的行為和活動。

據報導，有不具名的小學多年來都為六四死難者祈禱，祈禱會上教師簡述史實，如事件因由、港府反應、死傷人數等，但不會就事件下定論或提及平反等，不過領禱時會提到「希望天父令中國 變得更開明、更有言論自由和體恤人民訴求，盼學生能祈求中國變得愈來愈好」。

報導稱，該校校長郭超群表示，隨國安法實施，最近半年來一直與辦學團體及校監商討，亦有查詢法律顧問，祈禱會是否會觸犯法例。他引述法律顧問稱，要視乎祈禱會背後理念及帶出的意思，「中國有件事件，我們祈禱，理論上okay……如再有其他事發生，會跌入灰色地帶」。

報導引述郭校長說，暫時有兩個做法：一是直接取消祈禱會，另一做法則只作數分鐘簡單祈禱，不另外簡述事件，但坦言「好難做」，「就算做個簡單的祈禱，校長又怎發言呢？負責的宗教主任又如何表達呢？」而新入學低年級的學生亦會不明白活動目的。