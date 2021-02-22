元朗白衣人襲擊案開審 港警遭批「放軟手腳」

林卓廷（左）認為警方回應荒謬，質疑警方調查721案放軟手腳。（取材自臉書）

香港 前年反送中 運動期間，721日晚上元朗發生白衣人襲擊事件，震驚國際，部分白衣人被控暴動罪，案件22日開審。當日在現場的民主黨 成員莊榮輝昨天開記者會，質疑警方沒有安排他出庭作供，是有意「放軟手腳」，恐難以將兇徒繩之以法。

香港電台報導，記者會上播出莊榮輝早前先後致電警方的片段，跟進為何2019年警方曾邀他認人，而他當時認出兩名懷疑兇徒，但警方之後未有再接觸他。案件快將開審，他希望獲邀出庭作供。影片中，在電話回應莊榮輝的兩名警方人員，分別多次形容莊榮輝是重要證人，但被告願意認罪，律政司認為事發當日有其他人提供相同資料，因此不需要莊榮輝出庭。莊榮輝多次堅持希望出庭作供，擔心被告會改變主意，期望能將涉案者繩之於法，對方表示再為他跟進。

曾任廉署調查主任、多次參與檢控的林卓廷認為警方回應荒謬，如果視為重要證人應一早有傳票通知，不會說有需要才傳召對方出庭。他們質疑警方調查721案件放軟手腳，相信尋找真相將遙遙無期。

警方回應表示，對每宗案件皆會嚴肅及認真處理，會根據案情及證據作出適當跟進行動。律政司表示，案件進入司法程序，不適宜作出評論。

另據希望之聲報導，林卓廷表示，自己三次去認人認出三個，他直言自己是最重要的證人：「據我了解第一被告就是襲擊我的人，我和他是很短距離被他襲擊的，他用棍打傷我的嘴，打裂我的手骨，令到我身體上有很多傷口，包括頭頂都被打了多棍。」

林卓廷指，當日在現場宣稱「看不到兇徒持械」的指揮官遊乃強警司，涉嫌縱容包庇白衫鄉黑兇徒無差別襲擊無辜市民，但卻被調往任新界北總區，主管負責調查721的重案組，嚴重角色衝突。

林卓廷批評，警方至今只落案起訴8名白衣兇徒，其後更誣衊受害人包括他本人參與暴動並提出檢控。他強調，會繼續聯同其他721的受害者、傷者及證人追究警方責任，絕對不會讓721事件的真相被政權顛倒黑白是非。