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港增20例 年假後新高 無源頭個案未大幅下跌

香港新聞組／香港22日電
香港21日新增19宗新冠肺炎確診個案，有6宗暫時找不到源頭，包括1位紅色小巴司機，發病前曾駕駛荃灣往來觀塘、佐敦、青山道的路線。圖為佐敦往來荃灣的紅色小巴。（中通社）
香港21日新增19宗新冠肺炎確診個案，有6宗暫時找不到源頭，包括1位紅色小巴司機，發病前曾駕駛荃灣往來觀塘、佐敦、青山道的路線。圖為佐敦往來荃灣的紅色小巴。（中通社）

香港新冠肺炎疫苗即將開打，明天起五個優先組別可預約，26日開始接種。香港昨日新增20宗確診個案，是農曆新年假期後的新高，政府專家顧問、香港大學醫學院院長梁卓偉昨日表示，病毒即時繁殖率連續4天上升，令人憂慮疫情反彈。

據香港文匯報報導，梁卓偉昨日接受電視節目訪問時指出，現時新冠病毒即時繁殖率連續4天上升，相信與市民在農曆新年拜年和處所從業員檢測有關，但相信數字未充分反映過往兩周疫情。他表示，理解市民希望舒一舒氣，但需要節制，否則第四波疫情無法斷尾，「盡量不要『報復式消費』『報復式出街』，不要極端聚集。」

香港昨日新增19宗本地確診，6宗屬源頭不明，包括發病後仍有返工的紅Van司機和周大福銷售員。美聯物業荔枝角辦公室疑爆疫，兩位非密切接觸的IT職員先後中招，全公司約100人須檢疫。逾10宗初步確診者中亦有4人源頭不明。衛生防護中心傳染病處主任張竹君指出，無源頭個案未有大幅下跌，擔心新年期間聚會及放寬措施令疫情反彈。

大公報報導，六宗無源頭個案中，其中兩名涉及高接觸行業，分別為駕駛荃灣觀塘佐敦等路線的紅Van司機及在周大福油麻地及上環分店的銷售員。張竹君表示，二人傳播風險均不高，因乘客一般與司機甚少接觸，不排除付費時或導致病毒傳播，如乘客有憂慮可檢測。至於周大福職員，工作時有戴口罩，若無除口罩、亦無長時間接觸，相信傳染給顧客機會不高。

十多宗初步確診個案中，有四人屬無源頭，其中一位為永康街福源廣場美聯物業的IT工作者，該公司早前亦有IT工作人士染疫，惟不屬緊密接觸者，防護中心認為或存在環境污染，有機會令辦公室爆疫，整間公司約100人須檢疫。另有一名66歲女性陪月員初步確診，她居於藍田安田邨安健樓，最後返工日為11日。張竹君指，該患者所住大廈同一座向的單位早前有人染疫，與患者是「樓上樓下」，感染源頭或與大廈環境有關，已建議接受陪月員服務的家庭接受檢測。

港府政務司司長張建宗21日表示，首批約100萬劑國產科興疫苗19日由北京順利運抵...
港府政務司司長張建宗21日表示，首批約100萬劑國產科興疫苗19日由北京順利運抵香港，帶來及時雨，標誌抗疫進入新里程。（中新社）

香港 疫情 檢測

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