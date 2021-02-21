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加州已接種700萬劑新冠疫苗 病例、住院數續降

已打疫苗者北上 香港民建聯建議豁免隔離檢疫

香港新聞組／香港21日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

全國「兩會」召開在即，民建聯的港區全國人大代表、政協委員昨日公布，今年將提交22項提案和建議，包括請求中央政府繼續支援香港抗疫，使更多香港市民可以接種國產疫苗，豁免接種疫苗的香港居民隔離檢疫。其他內容涵蓋粵港澳大灣區中藥及文創發展、認識國情、推動環保、暢通資金等範疇。

大公報報導，全國人大常委會委員譚耀宗、港區全國人大代表葉國謙、陳勇，港區全國政協委員李慧琼、梁志祥、彭長緯在昨日的記者會上公布了22項建議和提案。首批100萬劑內地科興新冠疫苗已從北京運抵香港，民建聯成員在記者會開始前手持標語並高呼「感謝中央送來疫苗」。

據報導，李慧琼表示，為使香港防疫抗疫工作早日成功，民建聯的重點建議包括請求中央政府向香港提供更多新冠疫苗，務求在最短時間內，讓最多的香港居民接種；同時允許有需要的港人到深圳接種香港未引入的國產疫苗。鑒於內地與香港的跨境往來因疫情而長時間受阻，民建聯建議，容許已經接種疫苗、並經醫療單位證明體內已產生抗體的港人，往內地時只需接受檢測，豁免隔離檢疫，並取得內地健康碼，以便早日恢復正常跨境往來。

李慧琼說，去年受疫情影響，內地多個省市先後封城，不少港人滯留當地數月，而部分港人有要事須回內地，則需隔離14天，滯留時間可能超過183日上限，而要繳交內地個人所得稅。

民建聯建議，在計算停留天數和上述公式的境內工作天數，扣除因疫情原因而導致納稅人在內地多停留的天數，包括受封城影響的日數、強制檢疫期日數等，以及在內地逗留期間的所有工休假日及個人休假日等非工作日數，便利在內地工作的港人，也可區分北上就業工作和北上消費的不同。

民建聯提出的重點建議還包括：將香港確定為中國數字貨幣的境外試點，打造大灣區中藥共同市場，建立跨境快速支付系統，提升香港青少年內地考察交流活動素質，加強香港的國家憲法和國防、外交教育等。

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