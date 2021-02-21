北京擬改港選制 落實「愛國者治港」 港民主派：輸打贏要

北京3月召開兩會，外界盛傳將敲定貫徹「愛國者治港」的政改方案。圖為國家主席習近平（右）2019年12月出席慶祝澳門回歸20周年活動前與香港特首林鄭月娥會面。（中通社資料照片）

北京 開始發動宣傳造勢，為改變香港 選舉制度做輿論準備，以落實「愛國者治港」的政治要求。但香港區中國 全國人大常委稱，即將於3月舉行的中國全國人大會議，未聞有相關的香港議程安排。

中國官媒新華社連日來刊登相關學者的訪問稿，指香港選舉制度存在不少漏洞，令「愛國者治港」原則未有充分貫徹，認為要堵塞選舉漏洞，確保選舉安全。

中國全國港澳研究會副會長何俊志受訪稱，落實「愛國者治港」的原則，必然意味著「反中亂港者」要出局。香港極端「反中亂港」分子以癱瘓香港政府和奪取管治權為目的，嚴重違背「愛國者治港」原則，由他們成為治港者是極其危險。不僅香港選舉制度有漏洞，公職人員宣誓制度、候選人條件規定、和當選後行為規範等仍有漏洞。

北京清華大學港澳研究中心主任王振民更明言，要嚴格落實「愛國者治港」，確保香港政權任何時候都掌握在愛國者手中。

香港區中國全國人大常委譚耀宗，早前也在香港報章撰文要求調整香港選舉制度，建立有效機制貫徹「愛國者治港」。譚耀宗說，中國全國人大常委會議程暫未提及香港議題，也未聽聞3月中國全國人大會議有香港議程，他本人也不會就相關議題提案，現階段會先聽各方意見，至少要建立共識。

民主黨成員、香港南區區議會主席羅健熙表示，相信當局一定會改變立法會與區議會的選舉方法，以及特首選委會的組成，但他稱難以估計會如何改變。他批評在選舉上香港建制派「輸打贏要」，又指當局一直利用政權的權力，阻礙民主派參選或當選，甚至打算改變選舉方法，有關做法將無法得到港人信任。

香港新聞組／香港21日電

另據香港明報報導，全國港澳研究會副會長劉兆佳稱中央推動「愛國者治港」，選舉制度肯定有變，問題是幅度多大、是否一次過做。

何俊志受訪時談及香港選舉制度漏洞，舉例「戴耀廷為首的反中亂港分子」「搞所謂初選」，操控立法會選舉；與韓大元提到的觀點類似，何稱一些選舉職位代表性不充分，無法讓其他階層的聲音充分表達、實現均衡參與，「令外界誤以為極端反對勢力代表了香港，為其極端行動提供了空間，這種狀况必須得到糾偏」。

劉兆佳強調，中央已將愛國者治港放到戰略高度，大家預期特首選舉、選委會選舉、立法會和區議會選舉的制度都會有變，令「愛國者治港，反中亂港者出局」。韓大元和何俊志提及民主均衡參與問題，是否反映立法會直選的比例代表制要改變，劉認為是今日出現激進極端、不承認憲制秩序的人進入立法會，由他們代表主流民意，出了問題。