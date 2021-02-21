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香港爆疫餐廳照常營業「停業14天非強制」

香港新聞組／香港21日電
香港天后御名軒一名職員確診，但該餐廳一直照常營業，餐廳經理稱，曾向衞生防護中心查詢停業安排，獲得回覆是「停業並非強制性」，並強調店舖已消毒，開門做生意無問題。 （中新社）
香港天后御名軒一名職員確診，但該餐廳一直照常營業，餐廳經理稱，曾向衞生防護中心查詢停業安排，獲得回覆是「停業並非強制性」，並強調店舖已消毒，開門做生意無問題。 （中新社）

香港食肆一旦有新冠肺炎確診個案時，衛生防護中心一般都會建議徹底消毒及停業14天。港府日前放寬食肆堂食時間和同坐人數限制後，隨即出現多名食肆員工感染新冠肺炎，令人擔心食肆群組再現或引發新一波疫情，但有爆疫食肆在職員確診後一直照常營業，染疫職員出院後兩天更獲准復工。有關食肆經理強調，曾向衛生防護中心查詢停業安排，獲得回覆是「停業並非強制性」，並強調店舖已經消毒，開門做生意無問題。

文匯報報導，前天有兩間食肆有員工確診，分別是天后的御名軒茶樓及荃灣的都好小廚。記者昨天發現都好小廚已應衛生署建議停業，但御名軒如常營業，門外貼有一張由清潔公司在17日發出的單據和證明書，證明該處已完成霧化消毒。現場所見不時有市民駐足觀看外賣紙，也有數名食客堂食。

•店方告示：已全面消毒

據報導，茶客李先生表示，以往曾光顧御名軒，從新聞中知悉該處有職員確診，但認為店方已經全面消毒，故不太擔心會有感染風險。

駐足在門外觀看外賣資訊的江小姐則表示，昨日路經天后時，看到御名軒仍有營業。當記者透露該店前日有職員確診，江小姐如夢初醒說：「好彩冇入去啫！」

茶樓經理方先生表示，該店一名無病徵的知客16日接受病毒檢測，翌日收到通知樣本初步呈陽性，同晚被送往亞博館，多次覆檢也呈陽。消息一出，酒樓生意額頓時下跌一半。

他強調，店方曾向衛生防護中心查詢是否一定要停業14天，回覆是「暫時不需要」，而該名確診的員工出院後，他也向衛生防護中心查詢她能否上班，中心指經醫生判斷後出院、即是正常，他才安排該名確診的員工復工。

•專家指停業防潛伏期播毒

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，衛生防護中心建議食肆停業14天的目的，並非只方便食肆進行清潔消毒，更重要是防止員工之間存在傳播鏈。

至於該確診知客出院後兩天復工，梁子超認為所有確診者在出院時都經過嚴格臨床評估，證明已痊癒才能出院，傳播風險非常低。

•增15宗確診 4宗源頭不明

香港昨日新增15宗新冠肺炎確診個案，10宗為本土病例，其中四成源頭未明，包括一名的士司機發病後第8天才求診。

復工 新冠肺炎 香港

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