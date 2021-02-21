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加州已接種700萬劑新冠疫苗 病例、住院數續降

鋪路通關 香港官員：打疫苗可領電子針卡

香港新聞組／香港21日電
香港公務員事務局長聶德權20日表示，市民接種新冠疫苗後可下載電子針卡，該平台為日後通關提供基礎。（中通社）
香港公務員事務局長聶德權20日表示，市民接種新冠疫苗後可下載電子針卡，該平台為日後通關提供基礎。（中通社）

港府26日起免費為特定人群施打新型冠狀病毒疫苗，最先供應的是科興疫苗，公務員事務局長聶德權昨日表示，市民接種疫苗後可下載電子針卡，該平台為日後跨境通關提供基礎。

明報報導，聶德權昨在商台節目表示，市民接種疫苗後會有實體和電子版針卡，記錄市民何時接種、在何處接種、接種批次等資料，電子針卡可在「智方便」下載，該平台也會儲存檢測紀錄等，為日後通關出行提供基礎。

據報導，至於何時可以通關，聶德權說國際社會都有討論這問題，但不會馬上有答案，要視乎疫苗保護性、可保護多長時間等。至於何時和內地討論通關，聶說會很快進行，最重要是香港疫情穩定，每日確診數字到單位數、甚至清零，才有基礎討論。聶德權又說，根據目前的調查，港人接種新冠疫苗的意願較其他地方低，但他相信不會一成不變，疫情、疫苗資訊等都會影響市民接種意欲。

•疫苗短期難達群體保護

報導稱，衛生防護中心轄下的聯合科學委員會就科興新型冠狀病毒疫苗發表暫擬共識，提出疫苗對預防病毒傳播證據有限和疫苗供應限制，短期內未能達到群體保護，委員之一許樹昌認為，如未來逾七成市民打疫苗並產生抗體，便有群體保護效應，防疫措施可放寬，盼今年底前達這目標。

報導指出，港府23日會為私家醫生開簡介會講解診所打針安排，有醫生近日已接獲數十人查詢疫苗及預約，並有長者到診所查詢自己是否適合打針。港府26日起在5間社區接種中心及醫管局普通科診所為市民接種新型冠狀病毒疫苗，逾千參與接種計畫的私家診所尚待3月初才開始打針。家庭醫生林永和表示市民對接種反應踴躍，上周起收到較多人查詢和盼預約。

疫苗 疫情 檢測

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