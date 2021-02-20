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《壹週刊》公開張柏芝第三個兒子出世紙 總編輯被控

香港新聞組／香港20日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

《壹週刊》2019年透過入境處查冊取得藝人張柏芝第3名兒子的出世紙，並在未經當事人同意下，在報導中將出世紙公開，涉嫌違反《私隱條例》。警方近日向《壹週刊》總編輯、記者及公司發出告票，案件22日提堂。

據明報報導，張柏芝第三名兒子於2018年底出生後，引起傳媒追訪其生父誰屬。《壹週刊》於2019年透過入境處查冊取得藝人張柏芝幼子的出世紙後，未經當時人同意下將整張出世紙在報導中公開，涉嫌違反《私隱條例》。張柏芝一方其後向私隱專員公署投訴，公署轉介警方。

警方稱，2019年10月接獲一機構轉介投訴個案，指有人於同年1月，未經他人同意下發放其個人資料。東九龍總區重案組人員調查及諮詢律政司意見後，今年1月下旬以法庭傳票形式檢控一名47歲本地男子及兩間公司「披露未經資料使用者同意而取得的個人資料」罪；及以法庭傳票形式檢控一名40歲本地男子「協助及教唆披露未經資料使用者同意而取得的個人資料」罪。

據報導，《壹週刊》社長黃麗裳表示，該刊總編輯麥景慶及一名資料蒐集員於農曆新年前已收到告票，指二人涉嫌違反《私隱條例》，案件將於下周一提堂，但告票內容含糊，未提及涉及哪件事或報導，需等待提堂取得更多資料，故現階段不便評論。

張柏芝 傳票

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