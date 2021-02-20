社會動盪經濟衰 香港人「不婚不生」

香港 這都市，人的數字永遠敏感。這些天議論較多的是就業數據，畢竟香港失業率升上7%，意味著超過25萬人沒工開，很多人將「手停口停」。但這眼前失業人口增加的困局，遮掩了香港人口減少的未來困局，因為香港浮現出了「不婚不生」現象。

長期以來香港被視為「彈丸之地」，高度密集之下永遠不會去想人少的那天，但這天現在露頭了。這有兩組數字來說話，一組是港府新近公布的數字，去年香港登記出生的數字是4萬1958，比2019年的5萬3173下降了約21%。與之對應的是，同年香港登記死亡數字是5萬0653，較2019年的4萬8706上升約4%。這兩組數字相對照，即香港離世者多過新生兒，香港年輕人開始不生了。

另一組數字，是香港去年結婚的人大幅減少，去年登記結婚數是2萬8000多宗，較2019年大幅下降36.7%。連港府勞工及福利局長羅致光都嘆氣說，剛過去的庚子年雖是雙春兼閏月，是傳統上結婚的好年頭，但註冊結婚的數目卻大幅下降。

兩組數字，印證了香港人「不婚不生」的現象，這種現象已有多位學者在著手研究，值得一提的或會刻意不提的，2019年大規模的反送中 運動，持續了大半年及延續到2020年，而2020年一開年就鬧起大瘟疫，在這兩個背景下，很多香港人就決定「不婚不生」了。

這種「不婚不生」現象的走勢，又跟另一潮流相關連，即移民 潮。官方可以否認，但民間都在議論移民事，會否成為大潮流，要看疫情緩下來之後的動向。一旦移民成潮，對婚和生當然都有影響。

但看另一「港漂回流潮」現象，似在為香港人口添了新憂。所謂「港漂」包括兩部分人，一是大陸青年學生赴港深造後留港工作和生活，一是海外留學生學成後選擇到香港工作生活。

這兩部分人既是優才又是勞動人口，但最近由「港漂」群體傳出，相當數量者看淡了香港前景，「用腳投票」或返回大陸，或選擇去他們曾學習或創業的外國。因為他們認為「香港的社會狀况令人心累，香港的經濟狀況令人身累」。這麼一來，香港就更加「不婚不生」了。