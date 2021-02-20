我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2800萬 破49萬死

2月頭18天 加州新冠死亡已破7000人

社會動盪經濟衰 香港人「不婚不生」

香港特派員 李春

香港這都市，人的數字永遠敏感。這些天議論較多的是就業數據，畢竟香港失業率升上7%，意味著超過25萬人沒工開，很多人將「手停口停」。但這眼前失業人口增加的困局，遮掩了香港人口減少的未來困局，因為香港浮現出了「不婚不生」現象。

長期以來香港被視為「彈丸之地」，高度密集之下永遠不會去想人少的那天，但這天現在露頭了。這有兩組數字來說話，一組是港府新近公布的數字，去年香港登記出生的數字是4萬1958，比2019年的5萬3173下降了約21%。與之對應的是，同年香港登記死亡數字是5萬0653，較2019年的4萬8706上升約4%。這兩組數字相對照，即香港離世者多過新生兒，香港年輕人開始不生了。

另一組數字，是香港去年結婚的人大幅減少，去年登記結婚數是2萬8000多宗，較2019年大幅下降36.7%。連港府勞工及福利局長羅致光都嘆氣說，剛過去的庚子年雖是雙春兼閏月，是傳統上結婚的好年頭，但註冊結婚的數目卻大幅下降。

兩組數字，印證了香港人「不婚不生」的現象，這種現象已有多位學者在著手研究，值得一提的或會刻意不提的，2019年大規模的反送中運動，持續了大半年及延續到2020年，而2020年一開年就鬧起大瘟疫，在這兩個背景下，很多香港人就決定「不婚不生」了。

這種「不婚不生」現象的走勢，又跟另一潮流相關連，即移民潮。官方可以否認，但民間都在議論移民事，會否成為大潮流，要看疫情緩下來之後的動向。一旦移民成潮，對婚和生當然都有影響。

但看另一「港漂回流潮」現象，似在為香港人口添了新憂。所謂「港漂」包括兩部分人，一是大陸青年學生赴港深造後留港工作和生活，一是海外留學生學成後選擇到香港工作生活。

這兩部分人既是優才又是勞動人口，但最近由「港漂」群體傳出，相當數量者看淡了香港前景，「用腳投票」或返回大陸，或選擇去他們曾學習或創業的外國。因為他們認為「香港的社會狀况令人心累，香港的經濟狀況令人身累」。這麼一來，香港就更加「不婚不生」了。

香港 移民 反送中

上一則

新流行？邊上廁所邊看行人…網嚇到不敢脫褲子

下一則

中外交部駐港前特派謝鋒 返北京任外交部副部長

延伸閱讀

美眾院外委主席帶頭提決議案 譴責中國在港作為

美眾院外委主席帶頭提決議案 譴責中國在港作為
移民改革：1100萬無證客8年入籍 農工及夢想生直申綠卡

移民改革：1100萬無證客8年入籍 農工及夢想生直申綠卡
新聞評論／拜習通話後…美中台關係步步為營

新聞評論／拜習通話後…美中台關係步步為營
華美協進社青雲獎 表彰5華人

華美協進社青雲獎 表彰5華人

熱門新聞

小小生前畫面。（視頻截圖）

疑被男友PUA控制 武漢女跳35樓亡

2021-02-14 10:00
「小馬雲」稱號紅極一時，卻因為人氣不再被解約送回家鄉。（視頻截圖 ）

馬雲落難…13歲「小馬雲」過氣被解約 腳上滿是針孔

2021-02-15 08:00
中國2020年新生兒人數再創新低，陸媒探討民眾不願生小孩的原因，主要是「生不起」及幼托機構不足。 示意圖／Ingimage

中國人為什麼不願生小孩了？分析指生不起

2021-02-14 08:58
華爾街日報報導，世衛專家追查2019冠狀病毒疾病源頭，將武漢華南海鮮批發市場販賣的鼬獾與兔子，列為疑將新型冠狀病毒傳人的動物。(美聯社)

世衛武漢追查疫源 鎖定鼬獾、兔子疑將病毒傳人

2021-02-18 19:08
北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫。中新社

新冠疫情影響 林毅夫：中國經濟總量將提前超越美國

2021-02-13 08:28
香港壹傳媒創辦人黎智英。(美聯社)

涉「勾結外國勢力」助李宇軒潛逃台灣 黎智英再度被捕

2021-02-17 09:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
劉德華陪女兒上網課 天王也忍不住發脾氣

劉德華陪女兒上網課 天王也忍不住發脾氣
祕不發喪8個月？中國遲到宣布「中印肉搏戰」解放軍4死

祕不發喪8個月？中國遲到宣布「中印肉搏戰」解放軍4死
為何上火星？怎麼到火星？要探索什麼？ 火星任務大解謎

為何上火星？怎麼到火星？要探索什麼？ 火星任務大解謎
被黑壓壓擠滿河灘的外軍埋伏...中揭去年中印衝突細節

被黑壓壓擠滿河灘的外軍埋伏...中揭去年中印衝突細節
外國人赴華 中國駐舊金山總領事館公告新限制

外國人赴華 中國駐舊金山總領事館公告新限制