香港迪士尼重開 人龍搶進場 港確診增13宗 8宗源頭未明

香港疫情放緩，香港迪士尼樂園19日重開，不少市民入場享受親子歡樂時光。圖為香港迪士尼樂園，不少市民到樂園遊玩。(中新社)

在「抗疫疲勞」下，港人在農曆新年期間出現「報復式消費」，令香港 新冠肺炎個案有回升趨勢，昨日確診個案回升至13宗的雙位數，其中8宗源頭不明，3人為食肆員工。而香港迪士尼 樂園昨日重新開放，100多名市民在開園前排隊等候。

文匯報報導，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨日在疫情 簡報會上表示，新增的13宗個案中，一宗為輸入病例，12宗為本地個案，有8宗源頭未明，即占66.7%，初步確診個案則有十多宗。其中，黃店大坑日式拉麵店「拉麵來」一名廚師在發病後至18日仍有上班，其間曾在旺角分店工作，令兩店員工均被列為密切接觸者須檢疫。隨著政府於18日放寬食肆堂食及人數限制，而近期不明源頭個案比例上升，反映社區仍存在隱形傳播鏈，令人擔心可能會引發新一波疫情。衞生防護中心表示，會繼續監察未來一兩周情況。

此外，港府日前進一步放寬社交距離措施，不少市民連日外出吃喝玩樂，令香港食肆晚市再現旺場，不少人更到自去年12月閉園至昨日重開的香港迪士尼樂園大玩特玩。近200名市民昨晨9時許已於閘前排隊輪候入樂園，有應屆文憑試考生直言，每天都在樂園外的大街上溫習等待重開一刻。由於疫情持續，園方採取多項防疫措施，包括固定社交距離、人流管制及進場者必須使用「安心出行」等。入園者均認為雖然防疫措施不太方便，但仍會配合園方要求。

據報導，迪士尼樂園昨日重開後首批顧客之一，是就讀中六的迪士尼「粉絲」嚴同學。他直言期待樂園重開已久，當前日得知樂園可以重開，即時花4小時刷新迪士尼網站頁面，終於成功搶到門票，當晚更「興奮到瞓唔着」。同樣掛念迪士尼樂園的鍾同學昨日與親友一行5人到樂園遊玩，他笑言自己最掛念的是「灰熊山谷」過山車。

不少家長帶同年幼子女到現場看看新擴建的城堡，莊先生就是其中一位。他說，自己早已承諾兩名子女一起看新城堡，惟受疫情影響，一直把行程擱置至今，昨日終可趁兩名子女開學前到樂園遊玩。