港府整頓港台 羅列管理6宗罪 廣播處長提前下台

港府昨公布有關香港 電台的管治及管理檢討報告，批評港台管治及管理6個範疇問題，包括編輯管理制度有缺失、問責意識薄弱，亦沒有就節目標準及質素主動向顧委會徵求意見，建議加強廣播處長作為港台總編輯的角色，加強編輯管治、「必須上報制度」。港府同日公布，原定8月約滿的廣播處長梁家榮，提前5個月解約，由政務官李百全接替。

明報報導，商務及經濟發展局去年7月成立專責小組檢討港台管理及管治，檢討內容涵蓋6個範疇，包括編輯管理及投訴處理機制、衡量及評估服務表現、香港電台工作人員管理、財務管理、物料供應及採購、以及資訊科技管理。

商經局長邱騰華昨日表示，《港台約章》指明港台有編輯自主，但不能只「單單以傳媒機構自居，或以編輯自主為由」，偏離《約章》對其公共廣播的要求。報告批評，港台處理投訴機制欠透明，稱由被投訴節目的製作人員或單位處理投訴，有角色衝突。

梁家榮：也無風雨也無晴

中央社報導，廣播處長主管港台事務，同時是港台新聞總編輯，一向由公務員或政府委任媒體人出任。媒體出身的梁家榮於2015年獲委任為廣播處長，合約8月才屆滿，但港府表示，經雙方同意後提前解約。對於提前離任，梁家榮向港台同事告別說，「寵辱無驚，去留無意，也無風雨也無晴」。

明報報導，港府發新聞稿表示，原本8月才約滿的廣播處長梁家榮，「雙方同意後提前解約」，政務官李百全3月1日起接任廣播處長。李百全是繼鄧忍光後，第二名政務官任廣播處長。李自2013年進入民政職系，有官場中人形容他為「醒目世界仔」；亦有曾與他共事的人說，李任職民政職務期間正值建制派掌控各區區議會之時，稱李不時出席區議會活動，與建制派區議員熟稔。

中央社報導，港台是政府機構，大部員工屬公務員身分，但親政府的建制派一直批評港台的報導或製作的政治評論節目偏向「反政府」，不能接受。2019年「反送中」爆發後，建制派批評港台的言行更為強烈，聲稱港台製作的一些節目，立場支持「反送中」。期間，以公務員試用合約工作的港台助理節目主任利雅君就引來不少抨擊，最終失去工作合約。