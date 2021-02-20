評「港台檢討報告」 工會：侮辱專業 顧問：一針見血

香港政府19日公布香港電台的管治及管理檢討報告。報告認為，香港電台編輯管理方面有缺失，處理投訴機制方面亦欠缺透明度。(中通社)

港府公布的「香港 電台的管治及管理檢討報告」，批評港台的編輯管理制度「存在缺失」，港台顧問委員會主席林大輝昨日表示，報告充分反映港台在編輯管理、投訴處理機制等方面的流弊及漏洞，一針見血地講出問題所在。港台節目製作人員則工會認為，檢討報告反映政府「想用亂棍打死港台」，侮辱專業，編輯自主蕩然無存。記協擔心政府以「行政」之名，箝制港台編輯自主。

文匯報報導，林大輝表示，顧問委員會非常認同報告指港台編輯管理制度存在缺失，問責意識薄弱，包括一直無按約章規定，就關乎編輯方針、節目標準及質素等事宜主動向顧問委員會徵求意見，而向委員會提交的報告亦相當馬虎。他直言，港台不少問題存在已久，日積月累，有些流弊和漏洞已是「日久失修」，必須盡快糾正。

明報報導，港台節目製作人員工會主席趙善恩批評，檢討報告內容矛盾、理據薄弱，形容為「欲加之罪，何患無辭」。報告提到的「必須上報制度」，趙反問若記者採訪時須文字上報提問，「當遇到突發情况時，怎能即時追問公眾關注的議題？」

據報導，記協對報告內容表示極度關注，擔心局方藉報告提出的問題，透過新任命的廣播處長全面控制、監督港台，以「行政」之名，箝制編輯自主，又憂慮報告的建議令港台僅餘的編輯自主也蕩然無存。