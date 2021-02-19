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去年近4萬港人出走 港府：在概念上與移民並不相同

香港新聞組／香港19日電
香港官方統計數據顯示，香港去年底有747萬4200人，較前年底減少4萬6500人，其中居民淨移出占3萬9800人。(Getty Images)
香港官方統計數據顯示，香港去年底有747萬4200人，較前年底減少4萬6500人，其中居民淨移出占3萬9800人。(Getty Images)

香港官方統計數據顯示，香港去年底有747萬4200人，較前年底減少4萬6500人，其中居民淨移出占3萬9800人；港府宣稱，這是受到新冠疫情影響，「在概念上與移民並不相同」。

中央社報導，根據相關數據，去年香港出生人數為4萬3100人，死亡4萬9800人，自然人口減少6700人。同期間，香港居民移出4萬9900人，移入為1萬100人，淨移出有3萬9800人。

港府發言人說，去年本地人口下跌由自然減少及香港居民淨移出組成，居民淨移出在很大程度上是受到疫情影響，原因是香港和世界各地實施關口管制和檢疫措施。發言人指出，去年移入香港的單程證持有人（大陸移民）、外籍家庭傭工和透過各種入境計畫來港工作或讀書的人都大幅下降，僅單程證持有人數就下跌了74%。同時，在疫情前已離港的香港居民可能選擇繼續留在外地。

香港2019年中爆發「反送中」運動後，本地表示有意移民的人數明顯增多；最近英國針對港區維護國家安全法而放寬港人移居當地的限制後，有更多人表示有意移民。

另據明報報導，香港大學社會工作及社會行政學系講座教授、前人口督導委員會委員葉兆輝認為，政府需正視有大批有條件、資金的港人離開香港，整體人口質素將下降，而人口減少不利經濟活動，令城市失去活力。他說各地已設法吸納有能力的年輕人，反觀本港一直依靠單程證持有人帶來人口增長，「政府無人口政策可言，無主動檢視過人口發展，完全是『等運到』」。

移民顧問公司人員則表示，自2019年反修例運動以來，接到移民申請持續上升，申請人多是全家移民到台灣、葡萄牙及愛爾蘭等地，主因是為了子女有更好的教育，其次是資金和人身安全。

另外，英媒報導，英國BNO簽證計畫開放首兩周，已有約5000名港人申請，當中一半申請者已循「特許入境許可（LOTR）」抵英。

香港 移民 疫情

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