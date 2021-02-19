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疫情寒冬！香港失業率驚創17年新高 學者憂「還未見頂」

香港特派員李春／香港19日電
香港政府統計處18日公布，香港最新失業率升至7%，是近17年的高位。（中通社）
香港政府統計處18日公布，香港最新失業率升至7%，是近17年的高位。（中通社）

香港最新失業率升至7%，登上近17年的高位，其中餐飲業的失業率狂升至14.7%。香港失業大軍再增7500人，總數已逾25萬之眾，其中24歲或以下的年齡層失業率持續破16%。學者預期失業率仍未「見頂」，未來恐再升至7.5%。

香港政府統計處公布，最新失業率由去年10月至12月的6.6%，上升到11月至今年1月的7%，升幅最高的是餐飲服務活動業，失業率已顯著升至14.7%。其他零售、教育業、藝術、娛樂業的失業率明顯上升。

港府勞工及福利局局長羅致光說，香港本地第四波疫情在近期已出現緩和，但由於經濟活動需要時間回復正常，勞工市場在短期內仍會受壓，整個社會齊心協力令疫情盡早受控，對經濟復甦以至勞工市場情況改善至關重要。

對香港失業情況惡化，分析師意見不一。星展銀行香港經濟師謝家曦認為在預期之內，估計第一季失業率有機會進一步上升至7.2%才見頂；但中文大學商學院高級講師李兆波則表示，預期失業率未來恐升至7.5%。

首批新冠疫苗將於19日抵港，由於接種疫苗屬自願性質，仍有不少市民採取觀望態度，離全民接種需時，預料失業率在未來兩、三個月急速回落的可能性不高，情況仍未樂觀，最快到2022年失業率才會回到疫情前水平。

渣打銀行大中華區高級經濟師劉健恆說，香港失業率升至7%較市場一般預期差，尤其是香港第四波疫情及隨之收緊的社交限制措施對本地經濟帶來嚴重衝擊。預期失業率在未來數月仍會維持高位、甚至進一步上升，直至下半年經濟情況才見好轉。

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